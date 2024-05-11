Женщина погибла, а 29 человек получили ранения в результате обстрела Белгорода

Женщина скончалась от полученных травм на месте ещё до прибытия бригады скорой помощи. Ранения получили 29 человек, в том числе один ребёнок. Всех пострадавших в состоянии разной степени тяжести отправили в больницы, врачи оказывают им медицинскую помощь.