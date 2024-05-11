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Женщина погибла, а 29 человек получили ранения в результате обстрела Белгорода

Женщина погибла, а 29 человек получили ранения в результате обстрела Белгорода

11 мая 2024, 18:49
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
В результате атаки на город с применением РСЗО «Вампир» пострадали 30 человек, одна мирная жительница погибла, сообщил Вячеслав Гладков.

Женщина скончалась от полученных травм на месте ещё до прибытия бригады скорой помощи. Ранения получили 29 человек, в том числе один ребёнок. Всех пострадавших в состоянии разной степени тяжести отправили в больницы, врачи оказывают им медицинскую помощь.

Это вторая смерть за день после атак ВСУ в Белгородской области. Днём в стоявшей на обочине грузовой машине погиб мужчина после сброса боеприпасов с беспилотника.

Всего же за сутки, кроме двух погибших, ранения получили ещё 39 человек.

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#Евгений Грицков#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Ребёнок#Обстрел#ВСУ#Ранения#СВО#РСЗО Вампир#Мирная жительница#Погибшие при обстрелах
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