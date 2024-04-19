В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотниками

Вечером 19 апреля в небе над Белгородской областью уже сбивали украинский беспилотник, как сообщили в Министерстве обороны РФ. О каких-либо последствиях на земле не сообщалось. Но бывает, что украинские беспилотники преодолевают барьер ПВО и наносят ущерб инфраструктуре на территории Белгорода. Так, 12 марта беспилотник влетел в здание администрации Белгорода. А уже в апреле от украинского БПЛА пострадало здание инфраструктурного объекта, два человека получили ранения.