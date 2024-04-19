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Published Сегодня, 18:09

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Updated Сегодня, 18:11

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотниками

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотниками

19 апреля 2024, 18:09
Фото: Изображение Midjourney
Вечером 19 апреля жители региона получили сообщения, что их безопасности могут угрожать БПЛА, запущенные со стороны Украины.

Около девяти часов вечера пятницы, 19 апреля, жителей Белгородской области предупредили об опасности атаки беспилотными летательными аппаратами со стороны Украины. ВСУ используют для атак на приграничный регион БПЛА разных типов.

Вечером 19 апреля в небе над Белгородской областью уже сбивали украинский беспилотник, как сообщили в Министерстве обороны РФ. О каких-либо последствиях на земле не сообщалось. Но бывает, что украинские беспилотники преодолевают барьер ПВО и наносят ущерб инфраструктуре на территории Белгорода. Так, 12 марта беспилотник влетел в здание администрации Белгорода. А уже в апреле от украинского БПЛА пострадало здание инфраструктурного объекта, два человека получили ранения.

Снова украинский гость: над Белгородской областью сбили летательный аппарат
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#Евгений Грицков#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Новости Белгорода#Белгород#СВО#БПЛА
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