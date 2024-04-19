В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотниками

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
Около девяти часов вечера пятницы, 19 апреля, жителей Белгородской области предупредили об опасности атаки беспилотными летательными аппаратами со стороны Украины. ВСУ используют для атак на приграничный регион БПЛА разных типов.
Вечером 19 апреля в небе над Белгородской областью уже сбивали украинский беспилотник, как сообщили в Министерстве обороны РФ. О каких-либо последствиях на земле не сообщалось. Но бывает, что украинские беспилотники преодолевают барьер ПВО и наносят ущерб инфраструктуре на территории Белгорода. Так, 12 марта беспилотник влетел в здание администрации Белгорода. А уже в апреле от украинского БПЛА пострадало здание инфраструктурного объекта, два человека получили ранения.