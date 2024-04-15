Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
В Графовке в Краснояружском районе повреждён инфраструктурный объект связи. Пострадал он в результате атаки дрона-камикадзе.
Аварийные службы приступят к ликвидации последствий в ближайшее время. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Напомним, что утром ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника на здание фельдшерско-акушерского пункта в Глотово. Произошёл пожар.
За минувшие сутки ВСУ атаковали пять районов Белгородской области, удары в основном наносили беспилотниками. Разрушения выявлены в четырёх домах.