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ВСУ ударили по Графовке в Белгородской области

Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект в Белгородской области

15 апреля 2024, 09:20
Фото: 1MI

ВСУ ударили по Графовке в Белгородской области

Под ударом оказалось село в Краснояружском районе. Скоро на месте происшествия начнут работать аварийные службы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Графовке в Краснояружском районе повреждён инфраструктурный объект связи. Пострадал он в результате атаки дрона-камикадзе.

Аварийные службы приступят к ликвидации последствий в ближайшее время. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Напомним, что утром ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника на здание фельдшерско-акушерского пункта в Глотово. Произошёл пожар.

За минувшие сутки ВСУ атаковали пять районов Белгородской области, удары в основном наносили беспилотниками. Разрушения выявлены в четырёх домах.

За день разрушения от атак ВСУ нашли в четырёх домах белгородцев
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Краснояружский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Графовка#СВО#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе
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