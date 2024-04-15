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Сгоревший после атаки ВСУ ФАП

ВСУ сбросили взрывное устройство на белгородский фельдшерско-акушерский пункт

15 апреля 2024, 08:08
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Сгоревший после атаки ВСУ ФАП

ВСУ атаковали беспилотником Глотово в Белгородской области

В результате сброса взрывного устройства произошёл пожар в здании. Огонь оперативно потушили. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пожар

ВСУ атаковали Глотово в Грайворонском горокруге. Противник сбросил взрывное устройство на здание фельдшерско-акушерского пункта. Произошёл пожар.

Огонь оперативное потушили. Из мирных жителей никто не пострадал.

Напомним, что минувшим вечером в Белгороде и Белгородском районе было громко. Как оказалось, примерно в то же время сбили два беспилотника самолётного типа. Всего же, по информации Минобороны РФ, в регионе 14 апреля уничтожили как минимум пять беспилотников.

В Минобороны ответили, почему вечером в воскресенье над Белгородом было громко
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