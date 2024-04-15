ВСУ сбросили взрывное устройство на белгородский фельдшерско-акушерский пункт

Напомним, что минувшим вечером в Белгороде и Белгородском районе было громко. Как оказалось, примерно в то же время сбили два беспилотника самолётного типа. Всего же, по информации Минобороны РФ, в регионе 14 апреля уничтожили как минимум пять беспилотников.