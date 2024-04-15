ВСУ сбросили взрывное устройство на белгородский фельдшерско-акушерский пункт

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Updated Сегодня, 08:10
ВСУ атаковали Глотово в Грайворонском горокруге. Противник сбросил взрывное устройство на здание фельдшерско-акушерского пункта. Произошёл пожар.
Огонь оперативное потушили. Из мирных жителей никто не пострадал.
Напомним, что минувшим вечером в Белгороде и Белгородском районе было громко. Как оказалось, примерно в то же время сбили два беспилотника самолётного типа. Всего же, по информации Минобороны РФ, в регионе 14 апреля уничтожили как минимум пять беспилотников.