За день разрушения от атак ВСУ нашли в четырёх домах белгородцев

В четырёх домах выявили разрушения после атак ВСУ. Повреждено жильё белгородцев в Разумном, Таврово, Никольском. Также при обстрелах задело два автомобиля — в Разумном и в Майском. Кроме того, в Таврово повреждена надворная постройка. Речь в этом случае идёт о дополнительных разрушениях, выявленных после атак ВСУ.