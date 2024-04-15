За день разрушения от атак ВСУ нашли в четырёх домах белгородцев

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
В четырёх домах выявили разрушения после атак ВСУ. Повреждено жильё белгородцев в Разумном, Таврово, Никольском. Также при обстрелах задело два автомобиля — в Разумном и в Майском. Кроме того, в Таврово повреждена надворная постройка. Речь в этом случае идёт о дополнительных разрушениях, выявленных после атак ВСУ.
Ещё один дом пострадал в Грайворонском горокруге накануне: в Дроновке ВСУ сбросили с квадрокоптера взрывное устройство на крышу.
В остальных населённых пунктах обошлось без разрушений. 15 апреля ВСУ попытались атаковать беспилотниками Ближнее, Никольское, Беломестное и Стрелецкое. Все БПЛА сбили.
Ещё один беспилотник ВСУ выпустили по Новопетровскому сельскому поселению в Валуйском горокруге. Над грайворонским Порозом с БПЛА противник сбросил два взрывных устройства.
Шебекино накануне атаковали тремя дронами-камикадзе. Ещё три выпустили по Староселью в Краснояружском районе. Село вдобавок попало под миномётный обстрел — зафиксировано четыре прилёта.
Из миномётов ВСУ также ударили по Новой Таволжанке и Красному в Шебекинском горокруге. По населённым пунктам выпущено по два снаряда.
Утро понедельника, 15 апреля, в Белгородской области тоже началось неспокойно. Над фельдшерско-акушерским пунктом в Глотово ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, произошёл пожар.