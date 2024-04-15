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Разрушения после обстрела, фото тематическое

За день разрушения от атак ВСУ нашли в четырёх домах белгородцев

15 апреля 2024, 09:01
Фото: 1MI
Разрушения после обстрела, фото тематическое

ВСУ атаковали пять районов Белгородской области

Три дома повреждены в Белгородском районе, ещё один — в Грайворонском горокруге. Кроме этого, в результате атак задело транспорт и надворную постройку. О том, как прошёл очередной день в регионе под обстрелами, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В четырёх домах выявили разрушения после атак ВСУ. Повреждено жильё белгородцев в Разумном, Таврово, Никольском. Также при обстрелах задело два автомобиля — в Разумном и в Майском. Кроме того, в Таврово повреждена надворная постройка. Речь в этом случае идёт о дополнительных разрушениях, выявленных после атак ВСУ.

Ещё один дом пострадал в Грайворонском горокруге накануне: в Дроновке ВСУ сбросили с квадрокоптера взрывное устройство на крышу.

В остальных населённых пунктах обошлось без разрушений. 15 апреля ВСУ попытались атаковать беспилотниками Ближнее, Никольское, Беломестное и Стрелецкое. Все БПЛА сбили.

Ещё один беспилотник ВСУ выпустили по Новопетровскому сельскому поселению в Валуйском горокруге. Над грайворонским Порозом с БПЛА противник сбросил два взрывных устройства.

Шебекино накануне атаковали тремя дронами-камикадзе. Ещё три выпустили по Староселью в Краснояружском районе. Село вдобавок попало под миномётный обстрел — зафиксировано четыре прилёта.

Из миномётов ВСУ также ударили по Новой Таволжанке и Красному в Шебекинском горокруге. По населённым пунктам выпущено по два снаряда.

Утро понедельника, 15 апреля, в Белгородской области тоже началось неспокойно. Над фельдшерско-акушерским пунктом в Глотово ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, произошёл пожар.

ВСУ сбросили взрывное устройство на белгородский фельдшерско-акушерский пункт
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