Не обстрелы, так потоп: женщина переехала из Белгорода в Оренбург, но её дом затопило

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Наталья является уроженкой Гая Оренбургской области, но прожила в Белгороде около девяти лет. После начала СВО она приняла решение продать свой дом в регионе и вернуться в Оренбург.
Из Белгородской области в Оренбург мы переехали в том году в феврале. Там было уже небезопасно находиться: над нами постоянно летали дроны, вертолёты. Было много прилётов. Приняли решение уезжать, поскольку находиться там было уже небезопасно, да и родственников там наших нет.
Наталья
По возвращении в Оренбург женщина купила участок, где проблемы с подтоплениями начались ещё за год до порыва дамбы: тогда жители предупреждали о ледяном заторе на реке Урал. Местные власти, по словам Натальи, жалобы жителей проигнорировали, а этой весной в их дом пришло уже большое количество воды.
Вода вся стоит в доме. Сейчас мы проживаем в машине вместе с собаками и котами, поскольку деваться нам некуда. На данный момент власти обещают только одну выплату — 20 тыс. рублей на прописанного в пострадавшем доме человека.
Наталья
Сейчас женщина не понимает, что делать дальше: «Если в Белгороде бомбануло, то буквально на этой же неделе предоставляли жильё. Не было такого, чтобы люди остались без крыши на головой. А здесь мы остались».