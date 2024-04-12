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Published Сегодня, 07:42

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Updated Сегодня, 07:44

Подтопленный дом, фото тематическое

Не обстрелы, так потоп: женщина переехала из Белгорода в Оренбург, но её дом затопило

12 апреля 2024, 07:42
Фото: 1MI
Подтопленный дом, фото тематическое

Женщина уехала из Белгорода из-за обстрелов в Оренбург, где её дом затопило

Около 10 лет назад жительница Оренбурга приняла решение переехать в Белгород, но из-за постоянных обстрелов города женщина вернулась на малую родину. Однако и тут её настигли проблемы: из-за порыва дамбы дом затопило. Подробности она рассказала Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Наталья является уроженкой Гая Оренбургской области, но прожила в Белгороде около девяти лет. После начала СВО она приняла решение продать свой дом в регионе и вернуться в Оренбург.

Из Белгородской области в Оренбург мы переехали в том году в феврале. Там было уже небезопасно находиться: над нами постоянно летали дроны, вертолёты. Было много прилётов. Приняли решение уезжать, поскольку находиться там было уже небезопасно, да и родственников там наших нет.
Наталья

По возвращении в Оренбург женщина купила участок, где проблемы с подтоплениями начались ещё за год до порыва дамбы: тогда жители предупреждали о ледяном заторе на реке Урал. Местные власти, по словам Натальи, жалобы жителей проигнорировали, а этой весной в их дом пришло уже большое количество воды.

Вода вся стоит в доме. Сейчас мы проживаем в машине вместе с собаками и котами, поскольку деваться нам некуда. На данный момент власти обещают только одну выплату — 20 тыс. рублей на прописанного в пострадавшем доме человека.
Наталья

Сейчас женщина не понимает, что делать дальше: «Если в Белгороде бомбануло, то буквально на этой же неделе предоставляли жильё. Не было такого, чтобы люди остались без крыши на головой. А здесь мы остались».

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Переезд#Половодье#Затопление#Белгород#Оренбург#Паводки#Обстрел ВСУ
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