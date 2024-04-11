Строительная компания «Веголос» в Белгороде отчиталась об убытках на 52 млн рублей

Ранее журналисты Бел.Ру подробно изучали работу компании «Веголос» в Белгороде. Мы выяснили, что именно она занимается строительством жилого комплекса на ул. Донецкой в областном центре. Примечательно, что руководитель компании родом из Севастополя. Подробнее — в нашем материале.