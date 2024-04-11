Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:57

Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 15:59

Updated Сегодня, 15:59

Строительная компания «Веголос» в Белгороде отчиталась об убытках на 52 млн рублей

Строительная компания «Веголос» в Белгороде отчиталась об убытках на 52 млн рублей

11 апреля 2024, 15:57
Фото: 1MI
При этом денежный поток показал также минусовые значения. Это следует из финансовой отчётности фирмы по итогам 2023 года.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», специализированный застройщик «Веголос» работает в Белгороде с 2021 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель и бенефициар — Михаил Чернятин. Он же является и владельцем.

По итогам 2023 года убыток организации составил 52 млн рублей, а денежный поток показал минусовые значения в размере 437 млн рублей.

Ранее журналисты Бел.Ру подробно изучали работу компании «Веголос» в Белгороде. Мы выяснили, что именно она занимается строительством жилого комплекса на ул. Донецкой в областном центре. Примечательно, что руководитель компании родом из Севастополя. Подробнее — в нашем материале.

Эксперт рассказал, что нужно учитывать при переводе денег застройщику на эскроу-счета
Узнать подробнее
Читайте также:
Без развития территории: в Белгороде не нашли застройщика участка за 39 млн рублейБелгородский застройщик «Вега» судится с «Белгороддорстроем» из-за выполненных работБелгородский район не смог отсудить миллион рублей у застройщика ЖК «БелПарк»
#Кристина Семенчук#Новости Белгорода#Строительная компания#Севастополь#Белгород#Убытки#Белгородский бизнес#Михаил Чернятин#Веголос
Подпишитесь
«В здравом уме согласился бы?»: Гринякин рассказал о деталях передачи BMW Сергиенко
Сегодня, 15:20
«Закрыть „Победу“ в период СВО?» Белгородцы отреагировали на новость о кинотеатрах
Сегодня, 12:10
Из Белгородской области вывезут ещё 2 тысячи детей: когда и в какие регионы?
Сегодня, 13:02
Белгородец умер после задержания полицией? Следком проводит проверку
Сегодня, 14:57
В Белгороде ещё не решили, как будут возвращать детей из других регионов домой
Сегодня, 11:17
Ради «Агро-Белогорья»? ГК «Русагро» планирует «переезд» из Тамбова в Белгород
Сегодня, 11:56
"