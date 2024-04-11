Строительная компания «Веголос» в Белгороде отчиталась об убытках на 52 млн рублей

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», специализированный застройщик «Веголос» работает в Белгороде с 2021 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель и бенефициар — Михаил Чернятин. Он же является и владельцем.
По итогам 2023 года убыток организации составил 52 млн рублей, а денежный поток показал минусовые значения в размере 437 млн рублей.
Ранее журналисты Бел.Ру подробно изучали работу компании «Веголос» в Белгороде. Мы выяснили, что именно она занимается строительством жилого комплекса на ул. Донецкой в областном центре. Примечательно, что руководитель компании родом из Севастополя. Подробнее — в нашем материале.