«Переселили в другой лагерь»: Гладков рассказал о детях, которых увезли в Курган

Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
К губернатору обратился белгородец Роман. Он рассказал, что сложилась тревожная ситуация с детьми из Шебекино, которые уехали в лагерь Курганской области.
Там сейчас ввели режим ЧС, проводят эвакуацию населения в связи с затоплением. Сейчас наши дети в пути, завтра они приезжают туда. В какую ситуацию они попадают? Лагерь находится на одной из крупных рек. Что ждёт их в лагере в ближайшие две недели?
Роман
Гладков отметил, что разговаривал с губернатором Курганской области. Юных белгородцев переселили в другой лагерь, который находится на расстоянии 150 км от территории, которой грозит затопление.