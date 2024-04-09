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Posted Сегодня, 18:08

Published Сегодня, 18:08

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

Вячеслав Гладков ответил белгородским родителям, чьи дети уехали в Курган

«Переселили в другой лагерь»: Гладков рассказал о детях, которых увезли в Курган

9 апреля 2024, 18:08
Фото: Изображение Midjourney

Вячеслав Гладков ответил белгородским родителям, чьи дети уехали в Курган

Белгородских детей увезли в регион, в котором объявили режим ЧС. Какие действия будут предприняты для их безопасности, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Дети

К губернатору обратился белгородец Роман. Он рассказал, что сложилась тревожная ситуация с детьми из Шебекино, которые уехали в лагерь Курганской области.

Там сейчас ввели режим ЧС, проводят эвакуацию населения в связи с затоплением. Сейчас наши дети в пути, завтра они приезжают туда. В какую ситуацию они попадают? Лагерь находится на одной из крупных рек. Что ждёт их в лагере в ближайшие две недели?
Роман

Гладков отметил, что разговаривал с губернатором Курганской области. Юных белгородцев переселили в другой лагерь, который находится на расстоянии 150 км от территории, которой грозит затопление.

«Ситуация тревожная»: белгородских детей увезли в регион, в котором объявили режим ЧС
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#Белгородская область#Дети#Безопасность#Переселение#Эвакуация#Лагерь#Курган#Затопление#Белгород#Кристина Семенчук#Режим ЧС
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