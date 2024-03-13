В здании мэрии Белгорода временно заделали повреждённые взрывом окна

Напомним, что 12 марта горадминистрацию атаковал украинский беспилотный летательный аппарат. В результате удара пострадали четыре сотрудника горадминистрации. Известно, что одна женщина получила осколочные ранения — её госпитализировали. Вторая пострадавшая контужена. Медики оказали ей необходимую помощь на месте.