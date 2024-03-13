В здании мэрии Белгорода временно заделали повреждённые взрывом окна

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Главный вход в здание городской администрации Белгорода огородили переносными конструкциями из железных прутьев. На месте также дежурят полицейские. Парковку заставили конусами — подъехать к мэрии проблематично.
Напомним, что 12 марта горадминистрацию атаковал украинский беспилотный летательный аппарат. В результате удара пострадали четыре сотрудника горадминистрации. Известно, что одна женщина получила осколочные ранения — её госпитализировали. Вторая пострадавшая контужена. Медики оказали ей необходимую помощь на месте.
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