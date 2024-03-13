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В Белгороде огородили пострадавшее от взрыва беспилотника здание мэрии

В здании мэрии Белгорода временно заделали повреждённые взрывом окна

13 марта 2024, 09:40
Фото: Bel.ru

В Белгороде огородили пострадавшее от взрыва беспилотника здание мэрии

Сегодня утром 13 марта вход в здание горадминистрации Белгорода огородили переносными конструкциями. Вчера мэрию атаковали беспилотником: есть раненые.

Главный вход в здание городской администрации Белгорода огородили переносными конструкциями из железных прутьев. На месте также дежурят полицейские. Парковку заставили конусами — подъехать к мэрии проблематично.

Напомним, что 12 марта горадминистрацию атаковал украинский беспилотный летательный аппарат. В результате удара пострадали четыре сотрудника горадминистрации. Известно, что одна женщина получила осколочные ранения — её госпитализировали. Вторая пострадавшая контужена. Медики оказали ей необходимую помощь на месте.

Подробнее о событиях вчерашнего дня читайте в сюжете редакции Бел.Ру. Оперативные данные публикуем в Telegram-канале.

Как себя чувствуют женщины, пострадавшие при атаке беспилотника на мэрию Белгорода?
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