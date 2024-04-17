Улетел дальше Белгорода: над Орловской областью ночью сбили беспилотник

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Ночью 17 апреля над Орловской областью сбили украинский беспилотник, пишет издание. В каком именно районе это произошло, не сообщается.
Известно, что пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные службы.
Напомним, что вчера вечером, 16 апреля, ВСУ обстреляли окраину села Красный Октябрь в Белгородском районе. Из мирных жителей никто не пострадал. Повреждения зафиксировали на территории сельхозпредприятия — выбиты окна, посечены фасад и двери.