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Беспилотник

Улетел дальше Белгорода: над Орловской областью ночью сбили беспилотник

17 апреля 2024, 07:37
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

Украинский беспилотник сбили над Орловской областью

Пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы, пишет «Орелtimes» со ссылкой на слова губернатора Андрея Клычкова.

Ночью 17 апреля над Орловской областью сбили украинский беспилотник, пишет издание. В каком именно районе это произошло, не сообщается.

Известно, что пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

Напомним, что вчера вечером, 16 апреля, ВСУ обстреляли окраину села Красный Октябрь в Белгородском районе. Из мирных жителей никто не пострадал. Повреждения зафиксировали на территории сельхозпредприятия — выбиты окна, посечены фасад и двери.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Орловская область#СВО#Атака ВСУ#БПЛА
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