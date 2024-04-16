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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

Окраина села в Белгородской области попала под обстрел ВСУ

Есть повреждения: ВСУ обстреляли Белгородскую область

16 апреля 2024, 17:03
Фото: Изображение Midjourney

Окраина села в Белгородской области попала под обстрел ВСУ

Окраина села Красный Октябрь Белгородского района попала под обстрел ВСУ, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

При этом никто из мирных жителей не пострадал, уточнил глава региона. Но есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия: в административном здании выбиты окна, посечены фасад и двери.

«На месте работают оперативные службы», — Вячеслав Гладков.

Ранее 16 апреля ВСУ обстреляли Поповку в Краснояружском районе. При атаке задело линию электропередачи. Из-за этого без света на время остались жители села. Пострадавших среди мирных жителей в результате обстрела при этом тоже не было.

К устранению проблем аварийные бригады приступили после согласования с Минобороны РФ.

#Артем Черненко#Белгородская область#Свет#Поповка#Краснояружский район#Белгород#Обстрел#Повреждения#ВСУ#Линия электропередачи#Оперативные службы#Мирные жители#Административное здание#Сельскохозяйственное предприятие
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