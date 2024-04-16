Есть повреждения: ВСУ обстреляли Белгородскую область

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
При этом никто из мирных жителей не пострадал, уточнил глава региона. Но есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия: в административном здании выбиты окна, посечены фасад и двери.
«На месте работают оперативные службы», — Вячеслав Гладков.
Ранее 16 апреля ВСУ обстреляли Поповку в Краснояружском районе. При атаке задело линию электропередачи. Из-за этого без света на время остались жители села. Пострадавших среди мирных жителей в результате обстрела при этом тоже не было.
К устранению проблем аварийные бригады приступили после согласования с Минобороны РФ.