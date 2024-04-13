Над Белгородской областью уничтожили беспилотник

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Около 09:00 13 апреля ВСУ попытались вновь атаковать Белгородскую область. Но дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа.
Ранее регион подвергся массированной атаке БПЛА. Утром 12 апреля противник атаковал область с помощью беспилотников самолётного типа шесть раз. Четыре сбили. Один посадили средствами радиоэлектронной борьбы. В итоге на окраине Белгорода вспыхнула сухая трава. Возгорание оперативно ликвидировали.
Шестой БПЛА врезался в административное здание. В результате взрыва ранения получили два человека. Один из них — руководитель муниципального коммунального предприятия. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов. По словам градоначальника, пострадавший приехал для подписания документов, но в итоге оказался под ударом.