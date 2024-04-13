Над Белгородской областью уничтожили беспилотник

Шестой БПЛА врезался в административное здание. В результате взрыва ранения получили два человека. Один из них — руководитель муниципального коммунального предприятия. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов. По словам градоначальника, пострадавший приехал для подписания документов, но в итоге оказался под ударом.