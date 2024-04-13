Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Над Белгородской областью уничтожили беспилотник

Над Белгородской областью уничтожили беспилотник

13 апреля 2024, 06:57
Фото: 1MI
Атаку противник попытался совершить около 09:00. Беспилотник самолётного типа уничтожили, сообщили в Минобороны РФ.

Около 09:00 13 апреля ВСУ попытались вновь атаковать Белгородскую область. Но дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа.

Ранее регион подвергся массированной атаке БПЛА. Утром 12 апреля противник атаковал область с помощью беспилотников самолётного типа шесть раз. Четыре сбили. Один посадили средствами радиоэлектронной борьбы. В итоге на окраине Белгорода вспыхнула сухая трава. Возгорание оперативно ликвидировали.

Шестой БПЛА врезался в административное здание. В результате взрыва ранения получили два человека. Один из них — руководитель муниципального коммунального предприятия. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов. По словам градоначальника, пострадавший приехал для подписания документов, но в итоге оказался под ударом.

Что делать школьникам и учителям на дистанте, если объявлена опасность атаки БПЛА?
Узнать подробнее
Читайте также:
Что делать школьникам и учителям на дистанте, если объявлена опасность атаки БПЛА?С объявления опасности атаки БПЛА начался День космонавтики в БелгородеДолетело даже до Мордовии: БПЛА этой ночью пытались атаковать не только Белгородчину
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Беспилотник#Сухая трава#Белгород#ВСУ#БПЛА#Украинский беспилотник#Миноборона РФ#Административное здание
Подпишитесь
Белгородский тракторист получил ранение плеча после атаки дрона-камикадзе ВСУ
Сегодня, 09:08
Цифры могут вырасти втрое: в приграничье подсчитали предварительный ущерб от атак ВСУ
Вчера, 17:21
Возвращаться ли в находившийся долгое время под атаками Грайворон? Отвечает Гладков
Вчера, 16:47
«Охота на „Вампиров“ дала о себе знать». Полковник — о временном затишье в Белгороде
Вчера, 13:21
Белгородские «львы» уступили москвичам во второй игре на пути к финалу
Сегодня, 07:39
Что делать школьникам и учителям на дистанте, если объявлена опасность атаки БПЛА?
Вчера, 17:03
"