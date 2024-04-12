Что делать школьникам и учителям на дистанте, если объявлена опасность атаки БПЛА?

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
У оставшихся в Белгороде детей занятия проходят дистанционно. Родители и педагоги интересуются: каким должен быть порядок действий при объявлении опасности атаки БПЛА? Нужно ли прерывать занятия?
«Сегодня была объявлена опасность атаки БПЛА. Как мы знаем, есть последствия в городе. Подскажите, какие действия должны предприниматься учениками, учителями, находящимися на дистанте? У большинства оборудованы рабочие места рядом с окнами», — такое обращение губернатор зачитал во время прямого эфира.
Вячеслав Гладков заверил, что памятку с алгоритмом действий при опасности атаки беспилотников представят в ближайшее время. Но уже можно сказать следующее.
Во время объявления опасности БПЛА нужно точно отходить от окон. Если ребёнок находится рядом с окном, нужно завершить занятие и пройти в безопасное место.
Вячеслав Гладков
Опасность атаки БПЛА объявляли в регионе утром 12 апреля. В Белгороде один из беспилотников врезался в административное здание. Произошёл взрыв, в результате ранены два человека. Повреждены два частных дома и четыре авто.