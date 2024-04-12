Что делать школьникам и учителям на дистанте, если объявлена опасность атаки БПЛА?

«Сегодня была объявлена опасность атаки БПЛА. Как мы знаем, есть последствия в городе. Подскажите, какие действия должны предприниматься учениками, учителями, находящимися на дистанте? У большинства оборудованы рабочие места рядом с окнами», — такое обращение губернатор зачитал во время прямого эфира.