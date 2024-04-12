Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

Ребёнок

Что делать школьникам и учителям на дистанте, если объявлена опасность атаки БПЛА?

12 апреля 2024, 17:03
Фото: Изображение Midjourney
Ребёнок

Для белгородцев на дистанте разработают алгоритм действий при опасности БПЛА

Зачастую рабочее место организовано возле окон. Так что же делать, если объявлена опасность БПЛА? Нужно ли прерывать занятия?

У оставшихся в Белгороде детей занятия проходят дистанционно. Родители и педагоги интересуются: каким должен быть порядок действий при объявлении опасности атаки БПЛА? Нужно ли прерывать занятия?

«Сегодня была объявлена опасность атаки БПЛА. Как мы знаем, есть последствия в городе. Подскажите, какие действия должны предприниматься учениками, учителями, находящимися на дистанте? У большинства оборудованы рабочие места рядом с окнами», — такое обращение губернатор зачитал во время прямого эфира.

Вячеслав Гладков заверил, что памятку с алгоритмом действий при опасности атаки беспилотников представят в ближайшее время. Но уже можно сказать следующее.

Во время объявления опасности БПЛА нужно точно отходить от окон. Если ребёнок находится рядом с окном, нужно завершить занятие и пройти в безопасное место.
Вячеслав Гладков

Опасность атаки БПЛА объявляли в регионе утром 12 апреля. В Белгороде один из беспилотников врезался в административное здание. Произошёл взрыв, в результате ранены два человека. Повреждены два частных дома и четыре авто.

Остаются на учёбе во время ракетной опасности: белгородцы — о проблемах дистанта
Узнать подробнее
Читайте также:
Для некоторых белгородских школьников дистант продолжится и в четвёртой четвертиБелгородским школьникам на дистанте продолжат выдавать сухпайкиБелгородские школьники на дистанте смогут сдать ОГЭ и ЕГЭ в особом формате
#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Уроки#Белгород#Вячеслав Гладков#Занятия#Дистант#Опасность атаки БПЛА
Подпишитесь
Цифры могут вырасти втрое: в приграничье подсчитали предварительный ущерб от атак ВСУ
Сегодня, 17:21
Возвращаться ли в находившийся долгое время под атаками Грайворон? Отвечает Гладков
Сегодня, 16:47
«Охота на „Вампиров“ дала о себе знать». Полковник — о временном затишье в Белгороде
Сегодня, 13:21
Антидроновые сетки на сельхозтехнику поручили установить до конца следующей недели
Сегодня, 18:02
Подростков из нашумевших видео в Белгороде могут поставить на учёт в ПДН
Сегодня, 15:53
"