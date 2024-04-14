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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

обломки беспилотника

На видео белгородцев попал момент падения обломков беспилотника ВСУ

14 апреля 2024, 12:54
Фото: Bel.ru
обломки беспилотника

Над Белгородской областью сбили ещё один беспилотник ВСУ

Атаку ВСУ пресекли дежурные средства ПВО. Подписчики Бел.Ру прислали видео с моментом падения осколков БПЛА.

Сегодня, 14 апреля, над Белгородской областью сбили ещё один беспилотный летательный аппарат. БПЛА сбили дежурные средства ПВО около 14:30. О каких-либо последствиях на земле не сообщается.

Момент падения маленьких осколков беспилотника самолётного типа попал на видео читателей Бел.Ру.

Напомним, что ещё один украинский беспилотник система ПВО сбила сегодня около 13:30. Стоит отметить, что 13 апреля под атаку ВСУ попали шесть районов Белгородской области. Больше всего разрушений зафиксировали в Белгородском районе. Пострадал один человек.

обломки беспилотника
Видео: Bel.ru
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
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#Алина Харина#Видео#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Белгород#Атака ВСУ#БПЛА
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