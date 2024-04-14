На видео белгородцев попал момент падения обломков беспилотника ВСУ

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Сегодня, 14 апреля, над Белгородской областью сбили ещё один беспилотный летательный аппарат. БПЛА сбили дежурные средства ПВО около 14:30. О каких-либо последствиях на земле не сообщается.
Момент падения маленьких осколков беспилотника самолётного типа попал на видео читателей Бел.Ру.
Напомним, что ещё один украинский беспилотник система ПВО сбила сегодня около 13:30. Стоит отметить, что 13 апреля под атаку ВСУ попали шесть районов Белгородской области. Больше всего разрушений зафиксировали в Белгородском районе. Пострадал один человек.