На видео белгородцев попал момент падения обломков беспилотника ВСУ

Напомним, что ещё один украинский беспилотник система ПВО сбила сегодня около 13:30. Стоит отметить, что 13 апреля под атаку ВСУ попали шесть районов Белгородской области. Больше всего разрушений зафиксировали в Белгородском районе. Пострадал один человек.