В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
В Минобороны РФ рассказали об уничтожении беспилотника самолётного типа над Белгородской областью. Атаку украинского БПЛА пресекли дежурные средства ПВО. Это произошло сегодня, 14 апреля, около 13:30. О каких-либо последствия на земле, не сообщается.
Напомним, что накануне глава Губкинского округа опроверг данные о падении БПЛА. В социальных сетях появились сведения о том, что в округе в районе Салтыково упал БПЛА. В Сети появились фото якобы с места ЧП.
На место выезжали оперативные службы. Информацию о падении БПЛА они не подтвердили. Шифер с крыши одного из домов сорвал ветер.