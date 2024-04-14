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В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

14 апреля 2024, 11:16
Фото: Изображение Midjourney
Украинский беспилотник сбили дежурные средства ПВО. Это произошло около 13:30.

В Минобороны РФ рассказали об уничтожении беспилотника самолётного типа над Белгородской областью. Атаку украинского БПЛА пресекли дежурные средства ПВО. Это произошло сегодня, 14 апреля, около 13:30. О каких-либо последствия на земле, не сообщается.

Напомним, что накануне глава Губкинского округа опроверг данные о падении БПЛА. В социальных сетях появились сведения о том, что в округе в районе Салтыково упал БПЛА. В Сети появились фото якобы с места ЧП.

На место выезжали оперативные службы. Информацию о падении БПЛА они не подтвердили. Шифер с крыши одного из домов сорвал ветер.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Белгород#Атака ВСУ#БПЛА
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