Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

За сутки под атакой ВСУ оказались шесть районов Белгородской области

Пострадал человек, повреждены дома: Белгородская область под ударом ВСУ

14 апреля 2024, 09:07
Фото: Изображение Midjourney

За сутки под атакой ВСУ оказались шесть районов Белгородской области

Большую часть разрушений зафиксировали в Белгородском районе. Информацию о нанесённых ВСУ ударах по Белгородской области за прошедшие сутки опубликовал Вячеслав Гладков.

13 апреля в поле между селом Щетиновка и посёлком Октябрьский в результате атаки дрона-камикадзе пострадал тракторист. Помимо этого, был повреждён трактор, КАМАЗ и надворная постройка.

По Щетиновке было выпущено 14 артиллерийских снарядов. Над селом Мясоедово и Разумным ПВО сбила по одному БПЛА противника. Разрушения были выявлены в Дубовом — пострадали два МКД, в Малиновском сельском поселении пострадало административное здание, в Беловском поселении — надворная постройка. В Разумном, Стрелецком, Таврово, Майском и Комсомольском пострадали по одному частному дому.

В Борисовском районе на окраину села Богун-Городок с квадрокоптера сбросили взрывное устройства. Обошлось без последствий.

Под обстрелами также находится Грайворонский горокруг. По окраине Сподарюшино выпущено пять миномётных снарядов, на окраине Дроновки с БПЛА сбросили четыре взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет. Ещё четыре взрывных устройства сбросили на инфраструктурный объект связи.

В Корочанской районе в поле обнаружили взрывоопасный предмет. Полицейские оцепили территорию. В ближайшее время на место приедут сапёры Минобороны РФ.

Ещё два взрывных устройства с БПЛА сбросили между сёлами Колотиловка и посёлком Прилесье в Краснояружском районе.

В Яковлевском горокруге в районе Томаровки в поле обнаружили место падения взрывоопасного предмета. На месте работают оперативные службы. Территорию оцепили полицейские и самооборона.

Белгородский тракторист получил ранение плеча после атаки дрона-камикадзе ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородский тракторист получил ранение плеча после атаки дрона-камикадзе ВСУВ Сети появились кадры с последствиями обстрелов Грайворона Белгородской областиПострадавшие и новые разрушения: очередные последствия обстрелов Белгородской области
#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь
В Сети появились кадры с последствиями обстрелов Грайворона Белгородской области
Сегодня, 08:05
Укрытия, биотуалеты и контейнеры для мусора: что установят на кладбищах в Белгороде
Вчера, 12:16
Из Белгородской области в другие регионы вывезли более 11,5 тыс. детей
Сегодня, 06:15
Для грайворонцев в Белгороде подготовили новую партию продуктовых наборов
Сегодня, 07:07
Что делать школьникам и учителям на дистанте, если объявлена опасность атаки БПЛА?
12 апреля, 17:03
"