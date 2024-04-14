Пострадал человек, повреждены дома: Белгородская область под ударом ВСУ

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
13 апреля в поле между селом Щетиновка и посёлком Октябрьский в результате атаки дрона-камикадзе пострадал тракторист. Помимо этого, был повреждён трактор, КАМАЗ и надворная постройка.
По Щетиновке было выпущено 14 артиллерийских снарядов. Над селом Мясоедово и Разумным ПВО сбила по одному БПЛА противника. Разрушения были выявлены в Дубовом — пострадали два МКД, в Малиновском сельском поселении пострадало административное здание, в Беловском поселении — надворная постройка. В Разумном, Стрелецком, Таврово, Майском и Комсомольском пострадали по одному частному дому.
В Борисовском районе на окраину села Богун-Городок с квадрокоптера сбросили взрывное устройства. Обошлось без последствий.
Под обстрелами также находится Грайворонский горокруг. По окраине Сподарюшино выпущено пять миномётных снарядов, на окраине Дроновки с БПЛА сбросили четыре взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет. Ещё четыре взрывных устройства сбросили на инфраструктурный объект связи.
В Корочанской районе в поле обнаружили взрывоопасный предмет. Полицейские оцепили территорию. В ближайшее время на место приедут сапёры Минобороны РФ.
Ещё два взрывных устройства с БПЛА сбросили между сёлами Колотиловка и посёлком Прилесье в Краснояружском районе.
В Яковлевском горокруге в районе Томаровки в поле обнаружили место падения взрывоопасного предмета. На месте работают оперативные службы. Территорию оцепили полицейские и самооборона.