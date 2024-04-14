Пострадал человек, повреждены дома: Белгородская область под ударом ВСУ

По Щетиновке было выпущено 14 артиллерийских снарядов. Над селом Мясоедово и Разумным ПВО сбила по одному БПЛА противника. Разрушения были выявлены в Дубовом — пострадали два МКД, в Малиновском сельском поселении пострадало административное здание, в Беловском поселении — надворная постройка. В Разумном, Стрелецком, Таврово, Майском и Комсомольском пострадали по одному частному дому.