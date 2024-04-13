Белгородский тракторист получил ранение плеча после атаки дрона-камикадзе ВСУ

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
13 апреля два дрона-камикадзе ВСУ атаковали трактор и КамАЗ. Это произошло в поле Белгородского района между населёнными пунктами Щетиновка и Октябрьский.
В результате взрыва пострадал тракторист. Он получил осколочное ранение плеча. Бригада медиков доставила пострадавшего в горбольницу №2 Белгорода. Ему оказывают всю необходимую помощь.
Глава региона также добавил, что оба транспортных средства повреждены.
Напомним, ранее региональные власти дали поручения сельхозпредприятиям, которые работают в приграничных районах, обеспечить противодронную защиту техники до конца следующей недели. По словам губернатора, сетка существенно снижает шанс детонации дронов или сброшенных с них снарядов.