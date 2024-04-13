Белгородский тракторист получил ранение плеча после атаки дрона-камикадзе ВСУ

Напомним, ранее региональные власти дали поручения сельхозпредприятиям, которые работают в приграничных районах, обеспечить противодронную защиту техники до конца следующей недели. По словам губернатора, сетка существенно снижает шанс детонации дронов или сброшенных с них снарядов.