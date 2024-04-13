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Белгородский тракторист получил ранение плеча после атаки дрона-камикадзе ВСУ

Белгородский тракторист получил ранение плеча после атаки дрона-камикадзе ВСУ

13 апреля 2024, 09:08
Фото: 1MI
Инцидент произошёл в Белгородском районе. О нём сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
ВСУ

13 апреля два дрона-камикадзе ВСУ атаковали трактор и КамАЗ. Это произошло в поле Белгородского района между населёнными пунктами Щетиновка и Октябрьский.

В результате взрыва пострадал тракторист. Он получил осколочное ранение плеча. Бригада медиков доставила пострадавшего в горбольницу №2 Белгорода. Ему оказывают всю необходимую помощь.

Глава региона также добавил, что оба транспортных средства повреждены.

Напомним, ранее региональные власти дали поручения сельхозпредприятиям, которые работают в приграничных районах, обеспечить противодронную защиту техники до конца следующей недели. По словам губернатора, сетка существенно снижает шанс детонации дронов или сброшенных с них снарядов.

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