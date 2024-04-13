Пострадавшие и новые разрушения: очередные последствия обстрелов Белгородской области

Третий беспилотник врезался в административное здание. В результате пострадали трое человек. Мужчина получил осколочные ранения плеча и поясничной области. У второго мужчины осколочное ранение бедра. Сейчас он находится в больнице. Также пострадала женщина. У неё острая акустическая травма уха. К медикам она обратилась самостоятельно. Ей оказали помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение. Различные повреждения получили два частных дома, один хозсубъект и четыре. ⠀