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Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

После атаки БПЛА в Белгороде пострадали три человека

Пострадавшие и новые разрушения: очередные последствия обстрелов Белгородской области

13 апреля 2024, 08:07
Фото: Изображение Midjourney

После атаки БПЛА в Белгороде пострадали три человека

Информацией о нанесённых ВСУ ударах по региону за прошедшие сутки поделился губернатор Вячеслав Гладков. Под ударом было шесть муниципалитетов.
Сюжет
ВСУ

Белгород

Областной центр атаковали три БПЛА самолётного типа. Один сбили системой ПВО на подлёте к городу. Второй посадили с помощью средств радиоэлектронной борьбы. На окраине города загорелась сухая трава. Её оперативно потушили.

Третий беспилотник врезался в административное здание. В результате пострадали трое человек. Мужчина получил осколочные ранения плеча и поясничной области. У второго мужчины осколочное ранение бедра. Сейчас он находится в больнице. Также пострадала женщина. У неё острая акустическая травма уха. К медикам она обратилась самостоятельно. Ей оказали помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение. Различные повреждения получили два частных дома, один хозсубъект и четыре. ⠀

Белгородский район

Над посёлками Северный и Дубовое, сёлами Ясные Зори, Старая Нелидовка, Варваровка и Никольское сбили по одному беспилотнику противника. Над посёлком Политотдельский — два БПЛА. Последствий на земле не было.

По селу Щетиновка противник выпустил три артиллерийских снаряда. Село Журавлёвка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В данных насёленных пунктах пострадавших и разрушений нет.

После воздушной атаки ВСУ дополнительные разрушения зафиксировали в Дубовом. Там повреждения получили один частный дом, надворная постройка и автомобиль. В Разумном пострадали дом и две надворные постройки, в Таврово — один дом и надворная постройка, в Никольском– одна надворная постройка, в Беломестном — один автомобиль. Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших нет. ⠀

Валуйский округ

В селе Хмелевец специалисты обнаружили и изъяли взрывоопасный предмет. Обошлось без последствий. ⠀

Грайворонский округ

В посёлке Чапаевский в поле упал и сдетонировал БПЛА самолётного типа. Никто не пострадал, разрушений нет. В селе Новостроевка-Вторая дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. ⠀

Шебекинский округ

По МАПП «Шебекино» противник выпустил три артиллерийских снаряда. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждения получило административное здание. ⠀

Яковлевский округ

В районе посёлка Томаровка система ПВО сбила два БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий на земле.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Сухая трава#Медицинская помощь#Белгород#ВСУ#Ранения#Обстрелы#Губернатор Вячеслав Гладков#Административное здание
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