Пострадавшие и новые разрушения: очередные последствия обстрелов Белгородской области

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Белгород
Областной центр атаковали три БПЛА самолётного типа. Один сбили системой ПВО на подлёте к городу. Второй посадили с помощью средств радиоэлектронной борьбы. На окраине города загорелась сухая трава. Её оперативно потушили.
Третий беспилотник врезался в административное здание. В результате пострадали трое человек. Мужчина получил осколочные ранения плеча и поясничной области. У второго мужчины осколочное ранение бедра. Сейчас он находится в больнице. Также пострадала женщина. У неё острая акустическая травма уха. К медикам она обратилась самостоятельно. Ей оказали помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение. Различные повреждения получили два частных дома, один хозсубъект и четыре. ⠀
Белгородский район
Над посёлками Северный и Дубовое, сёлами Ясные Зори, Старая Нелидовка, Варваровка и Никольское сбили по одному беспилотнику противника. Над посёлком Политотдельский — два БПЛА. Последствий на земле не было.
По селу Щетиновка противник выпустил три артиллерийских снаряда. Село Журавлёвка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В данных насёленных пунктах пострадавших и разрушений нет.
После воздушной атаки ВСУ дополнительные разрушения зафиксировали в Дубовом. Там повреждения получили один частный дом, надворная постройка и автомобиль. В Разумном пострадали дом и две надворные постройки, в Таврово — один дом и надворная постройка, в Никольском– одна надворная постройка, в Беломестном — один автомобиль. Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших нет. ⠀
Валуйский округ
В селе Хмелевец специалисты обнаружили и изъяли взрывоопасный предмет. Обошлось без последствий. ⠀
Грайворонский округ
В посёлке Чапаевский в поле упал и сдетонировал БПЛА самолётного типа. Никто не пострадал, разрушений нет. В селе Новостроевка-Вторая дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. ⠀
Шебекинский округ
По МАПП «Шебекино» противник выпустил три артиллерийских снаряда. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждения получило административное здание. ⠀
Яковлевский округ
В районе посёлка Томаровка система ПВО сбила два БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий на земле.