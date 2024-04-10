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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Последствия обстрела

В ООН высказались о применении ВСУ кассетных боеприпасов при ударах по Белгороду

10 апреля 2024, 13:28
Фото: 1MI
Последствия обстрела
УВКПЧ ООН получило сообщения о применении Украиной кассетных боеприпасов против российских городов. Об этом сообщил РИА «Новости» официальный представитель организации Джереми Лоуренс.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека получило сведения о применении ВСУ кассетных боеприпасов при атаках на российские территории. При этом данные о жертвах среди мирных жителей с декабря 2023 года организации проверить не удалось.

«УВКПЧ известно о сообщениях российских властей об атаках Вооружённых сил Украины на город и область Белгорода и выразило обеспокоенность в связи с сообщениями о жертвах среди гражданского населения», — цитирует агентство представителя организации.

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#Белгородская область#Политика#Оон#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#СВО#Атака ВСУ#Кассетные боеприпасы
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