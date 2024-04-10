В ООН высказались о применении ВСУ кассетных боеприпасов при ударах по Белгороду

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Управление верховного комиссара ООН по правам человека получило сведения о применении ВСУ кассетных боеприпасов при атаках на российские территории. При этом данные о жертвах среди мирных жителей с декабря 2023 года организации проверить не удалось.
«УВКПЧ известно о сообщениях российских властей об атаках Вооружённых сил Украины на город и область Белгорода и выразило обеспокоенность в связи с сообщениями о жертвах среди гражданского населения», — цитирует агентство представителя организации.