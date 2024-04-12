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Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

ПВО сбила в Белгородском районе два беспилотника

Под Белгородом сбито два беспилотника ВСУ: что известно о последствиях?

12 апреля 2024, 14:56
Фото: 1MI

ПВО сбила в Белгородском районе два беспилотника

Пострадавших среди мирных жителей нет. Вместе с тем есть повреждения. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Два беспилотника самолётного типа сбили в Белгородском районе. Сработала система ПВО.

В результате отражения воздушной атаки осколками повреждён автомобиль. Произошло это в Дубовом.

Пострадавших среди мирных жителей нет. Информация о последствиях уточняется.

Добавим, что после пяти часов вечера над Белгородом раздалось несколько взрывов. Работала сирена, действовала ракетная опасность.

Утром 12 апреля, напомним, БПЛА врезался в административное здание в Белгороде. Ранены двое мужчин.

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