Под Белгородом сбито два беспилотника ВСУ: что известно о последствиях?

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Два беспилотника самолётного типа сбили в Белгородском районе. Сработала система ПВО.
В результате отражения воздушной атаки осколками повреждён автомобиль. Произошло это в Дубовом.
Пострадавших среди мирных жителей нет. Информация о последствиях уточняется.
Добавим, что после пяти часов вечера над Белгородом раздалось несколько взрывов. Работала сирена, действовала ракетная опасность.
Утром 12 апреля, напомним, БПЛА врезался в административное здание в Белгороде. Ранены двое мужчин.