Под Белгородом сбито два беспилотника ВСУ: что известно о последствиях?

Утром 12 апреля, напомним, БПЛА врезался в административное здание в Белгороде. Ранены двое мужчин.

Добавим, что после пяти часов вечера над Белгородом раздалось несколько взрывов. Работала сирена, действовала ракетная опасность.

Пострадавших среди мирных жителей нет. Информация о последствиях уточняется.

В результате отражения воздушной атаки осколками повреждён автомобиль. Произошло это в Дубовом.

Два беспилотника самолётного типа сбили в Белгородском районе. Сработала система ПВО.

Читайте также:

Утренний взрыв в Белгороде. Кто пострадал и каковы разрушения?

Гладков подтвердил информацию о пострадавших при взрыве в Белгороде

В Белгороде после долгой паузы вновь было громко: раздалось несколько взрывов