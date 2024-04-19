Снова украинский гость: над Белгородской областью сбили летательный аппарат

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Около 18:50 в пятницу, 19 апреля, ВСУ запустили беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой в сторону Белгородской области. В работу пришлось вступать системе противовоздушной обороны. Цель в небе над регионом поразили, рассказали в военном ведомстве. О каких-либо последствиях на земле на момент публикации не сообщалось.
Беспилотники в белгородском приграничье сбивают практически каждый день. Порой в дело, помимо ПВО, вступает и система радиоэлектронной борьбы: беспилотники приземляются на землю вдали от населённых пунктов. А в последние дни появились и сообщения о поражении в небе над регионом новых целей — воздушных шаров, запущенных ВСУ.
Ночью Белгород снова подвергся обстрелу со стороны Украины с использованием реактивной системы залпового огня «Вампир». ПВО сбила 25 снарядов, пострадавших не было.