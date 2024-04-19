Снова украинский гость: над Белгородской областью сбили летательный аппарат

Беспилотники в белгородском приграничье сбивают практически каждый день. Порой в дело, помимо ПВО, вступает и система радиоэлектронной борьбы: беспилотники приземляются на землю вдали от населённых пунктов. А в последние дни появились и сообщения о поражении в небе над регионом новых целей — воздушных шаров, запущенных ВСУ.