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Published Сегодня, 17:01

Modified Сегодня, 17:03

Updated Сегодня, 17:03

Беспилотник сбили в небе над Белгородской областью.

Снова украинский гость: над Белгородской областью сбили летательный аппарат

19 апреля 2024, 17:01
Фото: Изображение Midjourney

Беспилотник сбили в небе над Белгородской областью.

Вечером 19 апреля ВСУ снова попытались атаковать приграничный регион с помощью БПЛА. Система ПВО уничтожила цель в небе, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Около 18:50 в пятницу, 19 апреля, ВСУ запустили беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой в сторону Белгородской области. В работу пришлось вступать системе противовоздушной обороны. Цель в небе над регионом поразили, рассказали в военном ведомстве. О каких-либо последствиях на земле на момент публикации не сообщалось.

Беспилотники в белгородском приграничье сбивают практически каждый день. Порой в дело, помимо ПВО, вступает и система радиоэлектронной борьбы: беспилотники приземляются на землю вдали от населённых пунктов. А в последние дни появились и сообщения о поражении в небе над регионом новых целей — воздушных шаров, запущенных ВСУ.

Ночью Белгород снова подвергся обстрелу со стороны Украины с использованием реактивной системы залпового огня «Вампир». ПВО сбила 25 снарядов, пострадавших не было.

Можно ли белгородцам самостоятельно сбивать беспилотники из охотничьего ружья?
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#Евгений Грицков#Белгородская область#Беспилотник#Новости Белгорода#Белгород#Минобороны#СВО#Атака ВСУ#Обстрел ВСУ#БПЛА
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