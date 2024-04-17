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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Беспилотник

ВСУ не прекращают попыток атаковать Белгородскую область беспилотниками

17 апреля 2024, 12:32
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

В Минобороны сообщили об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью

Беспилотный летательный аппарат сбит над регионом в 14:30 17 апреля. О каких-либо последствиях на земле не сообщается.

ВСУ вновь пытались атаковать Белгородскую область с помощь беспилотника. Попытку атаки пресекли дежурные средства ПВО.

Беспилотник самолётного типа сбит над регионом в районе 14:30. О каких-либо последствиях на земле не сообщается. Также неизвестно, над каким именно районом это произошло.

Напомним, что ранее над приграничным регионом ПВО сбила три метеозонда ВСУ. Беспилотный разведывательный аппарат уничтожили над Брянским районом.

Стоит отметить, что вчера под обстрел ВСУ попали три района Белгородской области. Никто не пострадал, однако повреждены дома, квартиры и территория сельскохозяйственного предприятия.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Новости Белгорода#Белгород#СВО#Атака ВСУ#БПЛА
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