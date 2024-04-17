ВСУ не прекращают попыток атаковать Белгородскую область беспилотниками

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
ВСУ вновь пытались атаковать Белгородскую область с помощь беспилотника. Попытку атаки пресекли дежурные средства ПВО.
Беспилотник самолётного типа сбит над регионом в районе 14:30. О каких-либо последствиях на земле не сообщается. Также неизвестно, над каким именно районом это произошло.
Напомним, что ранее над приграничным регионом ПВО сбила три метеозонда ВСУ. Беспилотный разведывательный аппарат уничтожили над Брянским районом.
Стоит отметить, что вчера под обстрел ВСУ попали три района Белгородской области. Никто не пострадал, однако повреждены дома, квартиры и территория сельскохозяйственного предприятия.