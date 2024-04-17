С/х предприятие, инфраструктурный объект и дома белгородцев повреждены обстрелами

Над Соломино, Варваровкой и селом Беловское ПВО сбила по одному беспилотнику. Обошлось без последствий. После отражения воздушной атаки дополнительные разрушения выявили в Дубовом, Таврово и Октябрьском. Повреждения есть в частных четырёх частных домах и двух МКД. Никто не пострадал.