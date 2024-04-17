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ВСУ атаковали три района Белгородской области

С/х предприятие, инфраструктурный объект и дома белгородцев повреждены обстрелами

17 апреля 2024, 09:04
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ атаковали три района Белгородской области

Под удар 16 апреля попали Белгородский, Волоконовский и Краснояружский районы. Никто из мирных жителей не пострадал. Подробности сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Красный Октябрь. В результате трёх прилётов повреждения зафиксировали на сельхозпредприятии. Никто не пострадал.

По Щетиновке ВСУ выпустили четыре артиллерийских снаряда и девять гранатомётных выстрелов. Разрушений и пострадавших нет.

Над Соломино, Варваровкой и селом Беловское ПВО сбила по одному беспилотнику. Обошлось без последствий. После отражения воздушной атаки дополнительные разрушения выявили в Дубовом, Таврово и Октябрьском. Повреждения есть в частных четырёх частных домах и двух МКД. Никто не пострадал.

По окраине хутора Старый в Волоконовском районе выпущено три миномётных снаряда. Обошлось без последствий.

В Краснояружском районе на окраине Графовки дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи. Никто из мирных жителей не пострадал.

Под миномётным обстрелом оказалась окраина Поповки. Никто не пострадал. Повреждена линия электропередачи. По окраине Прилесья выпустили пять артиллерийских снарядов. Обошлось без последствий.

На окраину Староселья с БПЛА сбросили два взрывных устройства. Также населённый пункт пытались атаковать двумя дронами-камикадзе. Никто не пострадал. Разрушений нет.

Есть повреждения: ВСУ обстреляли Белгородскую область
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