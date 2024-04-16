После обстрела жители белгородского села на время остались без света

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
ВСУ обстреляли Поповку в Краснояружском районе. При атаке задело линию электропередачи. Из-за этого без света на время остались жители села.
К устранению проблемы аварийные бригады приступят после согласования с Минобороны РФ.
Пострадавших среди мирных жителей в результате обстрела нет.
Напомним, что в Белгороде сегодня без света временно остались горожане, проживающие на пяти улицах. Причиной стало аварийное отключение. В мэрии ранее заявили, что свет белгородцам вернут в ближайшее время.