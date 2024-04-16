Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

ВСУ обстреляли Поповку в Белгородской области

После обстрела жители белгородского села на время остались без света

16 апреля 2024, 10:49
Фото: 1MI

ВСУ обстреляли Поповку в Белгородской области

Повреждения получила линия электропередачи. Аварийные службы начнут устранять проблему после согласования с Минобороны РФ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли Поповку в Краснояружском районе. При атаке задело линию электропередачи. Из-за этого без света на время остались жители села.

К устранению проблемы аварийные бригады приступят после согласования с Минобороны РФ.

Пострадавших среди мирных жителей в результате обстрела нет.

Напомним, что в Белгороде сегодня без света временно остались горожане, проживающие на пяти улицах. Причиной стало аварийное отключение. В мэрии ранее заявили, что свет белгородцам вернут в ближайшее время.

Аварийное отключение в Белгороде: где есть проблема и когда ждать света
Узнать подробнее
Читайте также:
В Сети появились кадры с последствиями обстрелов Грайворона Белгородской областиПострадавшие и новые разрушения: очередные последствия обстрелов Белгородской областиНе обстрелы, так потоп: женщина переехала из Белгорода в Оренбург, но её дом затопило
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Лэп#Поповка#Краснояружский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Минобороны#Обстрел#СВО#Атака ВСУ
Подпишитесь
Белгородский суд продлил арест экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко
Сегодня, 11:54
Куда бежать к укрытию? Белгородец решил помочь горожанам разметкой
Сегодня, 08:14
«Смотрим пока, что происходит»: белгородцы не торопятся возвращаться домой из ПВР
Сегодня, 07:57
Белгородка на ТВ попала к Ивлеву, выиграла и получила «самые большие чаевые»
Сегодня, 08:57
Гамурак о «Калейдоскопе»: Два года назад в Белгороде нам устроили настоящую травлю
Сегодня, 06:33
Не гнездо, но хотя бы гнёздышко: где искать самую дешёвую квартиру в Белгороде?
Сегодня, 09:17
"