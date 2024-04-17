Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Над Брянской областью сбили три украинских метеозонда

Три украинских метеозонда сбила ПВО над приграничным регионом

17 апреля 2024, 11:37
Фото: 1MI

Над Брянской областью сбили три украинских метеозонда

Из мирных жителей никто не пострадал. Обошлось без последствий на земле, пишут «Брянские новости» со ссылкой на главу региона Александра Богомаза.
Сюжет
СВО

17 апреля над Брянским районом средства ПВО сбили три украинских беспилотных разведывательных аппарата. В результате уничтожения метеозондов никто из мирных жителей не пострадал. Также обошлось без разрушений на земле.

На месте происшествия сейчас находятся оперативные и экстренные службы, пишет издание.

Напомним, что в Белгородской области за минувшие сутки под обстрел попали населённые пункты трёх районов. В результате атак ВСУ никто не пострадал. Разрушения зафиксировали на сельхозпредприятии, в частных и многоквартирных домах.

Улетел дальше Белгорода: над Орловской областью ночью сбили беспилотник
Узнать подробнее
Читайте также:
Улетел дальше Белгорода: над Орловской областью ночью сбили беспилотникНа видео белгородцев попал момент падения обломков беспилотника ВСУС/х предприятие, инфраструктурный объект и дома белгородцев повреждены обстрелами
#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Брянская область#СВО#Атака ВСУ#Метеозонд
Подпишитесь
Белгородских школьников госпитализировали в Петербурге из-за кишечной инфекции?
Сегодня, 11:51
«Вы бы хотели так жить?» Не все белгородцы довольны условиями в лагерях для их детей
Сегодня, 10:55
«Военное положение?» Водителей ЕТК в Белгороде обеспечили бронежилетами и касками
Сегодня, 06:55
«Ищем варианты». Есть шанс вернуть белгородцам кинотеатры «Радуга» и «Победа»?
Сегодня, 09:58
Только концепция и дорожная карта: что с обещанным водным транспортом в Белгороде
Сегодня, 10:52
Приговорённые к принудительным работам белгородцы пожаловались на условия в центре АБ
Сегодня, 09:43
"