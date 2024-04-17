Три украинских метеозонда сбила ПВО над приграничным регионом

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
17 апреля над Брянским районом средства ПВО сбили три украинских беспилотных разведывательных аппарата. В результате уничтожения метеозондов никто из мирных жителей не пострадал. Также обошлось без разрушений на земле.
На месте происшествия сейчас находятся оперативные и экстренные службы, пишет издание.
Напомним, что в Белгородской области за минувшие сутки под обстрел попали населённые пункты трёх районов. В результате атак ВСУ никто не пострадал. Разрушения зафиксировали на сельхозпредприятии, в частных и многоквартирных домах.