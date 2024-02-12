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Posted Вчера, 15:30

Published Вчера, 15:30

Modified Вчера, 15:30

Updated Вчера, 15:30

Белгород

Раненых белгородцев продолжают поддерживать, пока в регионе ухудшается качество жизни

12 февраля 2024, 15:30
Фото: Bel.ru
Белгород
Сегодня, 12 февраля, белгородцы обсуждали меры поддержки раненных во время обстрелов, новое место работы бывшего замгубернатора, а также падение региона в рейтинге качества жизни. Подробности — в материале Бел.Ру.

Ухудшилось качество жизни?

Белгородская область вошла в число четырёх регионов, которые потеряли позиции в рейтинге качества жизни. За 2023 год область опустилась на 11-е место, набрав 64,6 балла. В 2022 году регион занимал шестое место с баллом 66,7.

Вместе с Белгородской областью снижение показателей произошло в Чукотском АО, Магаданской и Псковской областях.

Однако среди регионов Центрального Черноземья у Белгородчины всё ещё лучший результат. Воронежская область опустилась с 11-го на 13-е место. Курская область заняла 24-е место (в 2022 году — 23-е), а Липецкая область осталась на 18-й строчке рейтинга. Тамбовская область же незначительно поднялась в рейтинге с 48-го на 47-е место.

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Новые меры поддержки раненых

Нововведение коснётся только пострадавших от обстрелов ВСУ белгородцев и бойцов специальной военной операции. Об этом в ходе еженедельного оперативного совещания рассказала министр социальной защиты и труда Елена Батанова.

Она отметила, что соответствующий проект уже подготовлен. Дополнительные меры поддержки для пострадавших от обстрелов белгородцев начнут действовать с 1 января 2024 года. В их число войдут:

  • лекарственное обеспечение по медицинским показаниям;
  • бесплатное санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний;
  • оздоровление детей в детских лагерях;
  • освобождение от оплаты за детский сад;
  • ежемесячная компенсация проезда и мобильной связи (1000 рублей);
  • компенсация на оплату коммунальных услуг (50%);
  • выплата к школе (15 тысяч рублей);
  • ежемесячная выплата детям, получившим ранения (30 тысяч рублей).

От оплаты за детский сад также освободят участников специальной военной операции. Новые выплаты не будут учитываться при определении дохода семьи при назначении иных мер, субсидий и компенсаций.

Каждую семью, которой положена эта мера поддержки, уведомят о нововведении.

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Чем займётся белгородский экс-замгубернатора?

Стало известно, что бывший заместитель губернатора Белгородской области Иван Будлов устроился в развивающий жилищную сферу в России финансовый институт ДОМ.РФ. С ноября 2023 года экс-замгубернатора является директором подразделения «Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура».

Из белгородского правительства Будлов уволился в августе прошлого года. В команде главы региона Вячеслава Гладкова бывший чиновник работал 2,5 года. Сообщалось, что Будлов уволился по собственному желанию из-за перехода на новое место работы в другом регионе.

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