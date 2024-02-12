Раненых белгородцев продолжают поддерживать, пока в регионе ухудшается качество жизни

Однако среди регионов Центрального Черноземья у Белгородчины всё ещё лучший результат. Воронежская область опустилась с 11-го на 13-е место. Курская область заняла 24-е место (в 2022 году — 23-е), а Липецкая область осталась на 18-й строчке рейтинга. Тамбовская область же незначительно поднялась в рейтинге с 48-го на 47-е место.