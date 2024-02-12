Раненых белгородцев продолжают поддерживать, пока в регионе ухудшается качество жизни

Posted Вчера, 15:30
Published Вчера, 15:30
Modified Вчера, 15:30
Updated Вчера, 15:30
Белгородская область вошла в число четырёх регионов, которые потеряли позиции в рейтинге качества жизни. За 2023 год область опустилась на 11-е место, набрав 64,6 балла. В 2022 году регион занимал шестое место с баллом 66,7.
Вместе с Белгородской областью снижение показателей произошло в Чукотском АО, Магаданской и Псковской областях.
Однако среди регионов Центрального Черноземья у Белгородчины всё ещё лучший результат. Воронежская область опустилась с 11-го на 13-е место. Курская область заняла 24-е место (в 2022 году — 23-е), а Липецкая область осталась на 18-й строчке рейтинга. Тамбовская область же незначительно поднялась в рейтинге с 48-го на 47-е место.
Нововведение коснётся только пострадавших от обстрелов ВСУ белгородцев и бойцов специальной военной операции. Об этом в ходе еженедельного оперативного совещания рассказала министр социальной защиты и труда Елена Батанова.
Она отметила, что соответствующий проект уже подготовлен. Дополнительные меры поддержки для пострадавших от обстрелов белгородцев начнут действовать с 1 января 2024 года. В их число войдут:
От оплаты за детский сад также освободят участников специальной военной операции. Новые выплаты не будут учитываться при определении дохода семьи при назначении иных мер, субсидий и компенсаций.
Каждую семью, которой положена эта мера поддержки, уведомят о нововведении.
Стало известно, что бывший заместитель губернатора Белгородской области Иван Будлов устроился в развивающий жилищную сферу в России финансовый институт ДОМ.РФ. С ноября 2023 года экс-замгубернатора является директором подразделения «Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура».
Из белгородского правительства Будлов уволился в августе прошлого года. В команде главы региона Вячеслава Гладкова бывший чиновник работал 2,5 года. Сообщалось, что Будлов уволился по собственному желанию из-за перехода на новое место работы в другом регионе.