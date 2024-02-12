Белгородская область вошла в число четырёх регионов РФ, где снизилось качество жизни

Тем не менее в Центральном Черноземье Белгородская область показала лучший результат. Так, Воронежская область в текущем рейтинге опустилась с 11-го на 13-е место. Курская область заняла 24-е место (в 2022 году — 23-е). Липецкая область осталась на 18-й строчке рейтинга. Тамбовская область поднялась в рейтинге с 48-го на 47-е место.