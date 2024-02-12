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Белгород

Белгородская область вошла в число четырёх регионов РФ, где снизилось качество жизни

12 февраля 2024, 06:53
Фото: 1MI
Белгород

Белгородская область выбыла из топ-10 регионов по качеству жизни

По итогам прошлого года Белгородчина заняла 11-е место. Она вошла в число четырёх регионов, где снизилось качество жизни, сообщает РИА «Новости». Тем не менее Белгородская область показала лучший результат в Центральном Черноземье.
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Белгородская область опустилась на 11-е место в рейтинге регионов по качеству жизни. По итогам 2023 года она набрала 64,6 балла. В 2022 году область занимала шестую строчку рейтинга с баллом 66,7.

Добавим, что Белгородская область попала в число четырёх регионов, где за год произошло снижение показателей. В этом списке также Чукотский АО, Магаданская и Псковская области.

Тем не менее в Центральном Черноземье Белгородская область показала лучший результат. Так, Воронежская область в текущем рейтинге опустилась с 11-го на 13-е место. Курская область заняла 24-е место (в 2022 году — 23-е). Липецкая область осталась на 18-й строчке рейтинга. Тамбовская область поднялась в рейтинге с 48-го на 47-е место.

Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Сводный рейтинговый балл у столицы и Санкт-Петербурга превышает 80 баллов.

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#Общество#Белгородская область#Рейтинг#Качество жизни#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
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