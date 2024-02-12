Белгородская область вошла в число четырёх регионов РФ, где снизилось качество жизни

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Белгородская область опустилась на 11-е место в рейтинге регионов по качеству жизни. По итогам 2023 года она набрала 64,6 балла. В 2022 году область занимала шестую строчку рейтинга с баллом 66,7.
Добавим, что Белгородская область попала в число четырёх регионов, где за год произошло снижение показателей. В этом списке также Чукотский АО, Магаданская и Псковская области.
Тем не менее в Центральном Черноземье Белгородская область показала лучший результат. Так, Воронежская область в текущем рейтинге опустилась с 11-го на 13-е место. Курская область заняла 24-е место (в 2022 году — 23-е). Липецкая область осталась на 18-й строчке рейтинга. Тамбовская область поднялась в рейтинге с 48-го на 47-е место.
Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Сводный рейтинговый балл у столицы и Санкт-Петербурга превышает 80 баллов.