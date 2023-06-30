Проблемы с медициной и жильём не позволили Белгороду войти в топ по качеству жизни

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Белгород не попал в список городов с высоким качеством жизни. По итогам второго квартала 2023 года в топ-10 вошли Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Севастополь, Краснодар, Грозный, Екатеринбург, Калуга, Ростов-на-Дону и Тюмень.
В Белгороде к основным проблемам, которые снижают качество жизни, отнесли:
Стоит отметить, что Белгород в то же время попал в лидеры по условиям для ведения бизнеса. Помимо этого, областной центр оказался в списке городов, где меньше всего недовольных состоянием дорожного хозяйства, а также работой дорожной полиции и общественного транспорта.
Добавим, что Воронеж и Липецк попали в число городов с достаточно высоким качеством жизни. Курск же, как и Белгород, находится в списке столиц, в которых «требуются усилия по повышению качества жизни».