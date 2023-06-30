Проблемы с медициной и жильём не позволили Белгороду войти в топ по качеству жизни

Стоит отметить, что Белгород в то же время попал в лидеры по условиям для ведения бизнеса. Помимо этого, областной центр оказался в списке городов, где меньше всего недовольных состоянием дорожного хозяйства, а также работой дорожной полиции и общественного транспорта.