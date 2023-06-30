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Published Сегодня, 12:05

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Проблемы с медициной и жильём не позволили Белгороду войти в топ по качеству жизни

30 июня 2023, 12:05
Фото: 1MI

Белгород не попал в число городов с высоким качеством жизни

Однако город оказался в лидерах по условиям ведения бизнеса, говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ. Впрочем, с этим достижением Белгород не смог попасть в число городов с высоким или достаточно высоким качеством жизни.

Белгород не попал в список городов с высоким качеством жизни. По итогам второго квартала 2023 года в топ-10 вошли Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Севастополь, Краснодар, Грозный, Екатеринбург, Калуга, Ростов-на-Дону и Тюмень.

В Белгороде к основным проблемам, которые снижают качество жизни, отнесли:

  • проблемы с медобслуживанием;
  • недостаточный уровень жизни;
  • низкая доступность жилья;
  • деструктивное поведение;
  • проблемы с экологией.

Стоит отметить, что Белгород в то же время попал в лидеры по условиям для ведения бизнеса. Помимо этого, областной центр оказался в списке городов, где меньше всего недовольных состоянием дорожного хозяйства, а также работой дорожной полиции и общественного транспорта.

Добавим, что Воронеж и Липецк попали в число городов с достаточно высоким качеством жизни. Курск же, как и Белгород, находится в списке столиц, в которых «требуются усилия по повышению качества жизни».

Несмотря на обстоятельства: Белгородская область вновь вошла в топ по качеству жизни
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#Алина Харина#Качество жизни#Проблемы#Проблемы экологии#Городской транспорт#Дорожное хозяйство#Город#Новости Белгорода#Белгород#Исследование
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