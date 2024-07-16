Качество жизни

Сравниваем жизнь в Белгороде и Воронеже: стоит ли переезжать в столицу Черноземья?

По данным Белгородстата, с февраля 2022 года Белгородскую область покинули почти 70 тыс. человек. При вводе в Яндексе фразы «переезд из Белгорода…», Воронеж является вторым по популярности запросом после Москвы.