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Качество жизни

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2024
«Школа мэров» в Москве: итоги образовательного проекта для глав муниципалитетов
Завершился образовательный проект «Школа мэров». Он направлен на повышение качества жизни горожан путём улучшения работы муниципальных образований. За время проекта участники создали 157 проектов. Программа была разработана по поручению Президента и реализована ВШГУ Президентской академии.
16 июля, 12:05
Сравниваем жизнь в Белгороде и Воронеже: стоит ли переезжать в столицу Черноземья?
По данным Белгородстата, с февраля 2022 года Белгородскую область покинули почти 70 тыс. человек. При вводе в Яндексе фразы «переезд из Белгорода…», Воронеж является вторым по популярности запросом после Москвы.
11 июля, 12:32
В Старооскольском округе возведут соцобъекты на переданных участках БИК
Новые социальные объекты появятся в микрорайоне «Набокинские сады».
25 марта, 14:01
Белгородская область вошла в число четырёх регионов РФ, где снизилось качество жизни
12 февраля, 06:53
2023
К 2030 году белгородцы будут довольные: как мэрия видит результаты стратегии развития
4 декабря 2023, 12:49
Безработица, рост цен и интернет: что мешает Белгороду стать «городом возможностей»?
1 декабря 2023, 14:26
Итоги дня. Почему попавшим в беду белгородцам никто не помог и когда откроются ёлочные базары?
24 ноября 2023, 15:30
Что мешает Белгороду стать городом с высоким уровнем жизни? Названы основные проблемы
24 ноября 2023, 07:51
РПН назвал главные пагубные для здоровья белгородцев санэпидем- и соцфакторы
Для определения главных факторов окружающей среды, которые оказывают негативное влияние на состояние здоровья белгородцев, использовался принцип ранжирования данных об окружающей среде и первичной заболеваемости населения.
26 октября 2023, 03:48
Проблемы с медициной и жильём не позволили Белгороду войти в топ по качеству жизни
30 июня 2023, 12:05
Несмотря на обстоятельства: Белгородская область вновь вошла в топ по качеству жизни
13 февраля 2023, 07:03
Белгородская область вошла в топ-10 регионов по качеству жизни в 2022 году
10 февраля 2023, 06:44
2022
Белгородская область не попала в топ-10 итогового рейтинга регионов РФ
26 декабря 2022, 07:22
Белгород не вошёл в топ-30 российских городов по качеству жизни
Областной центр набрал 62 балла наравне с Воронежем, Кировом и Саратовом, расположившимися на 40-м месте рейтинга, опубликованного «Российской газетой».
22 ноября 2022, 13:57
Белгород вошёл в топ-10 городов с самым высоким качеством жизни
7 января 2022, 09:42
2020
Белгородская область осталась на пятом месте в рейтинге регионов по качеству жизни
17 февраля 2020, 08:06

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