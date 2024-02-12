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Ямочный ремонт

Определена компания, которая займётся ямочным ремонтом в Белгороде за 4,7 млн рублей

12 февраля 2024, 11:14
Фото: 1MI
Ямочный ремонт

На ямочный ремонт в Белгороде потратят 4,7 млн рублей

Ремонт будут проводить горячей асфальтобетонной смесью. Подрядчика искало Белгорблагоустройство. Документы разместили на сайте госзакупок.

Белгорблагоустройство разместило закупку на проведение ямочного ремонта улично-дорожной сети Белгорода. Исполнителя уже определили, им стало ООО «Автодорстрой-подрядчик».

Сроки выполнения работ — с даты заключения контракта до 1 июня текущего года. Подрядчик должен приступать к работам по заявке заказчика в течение восьми часов после её получения.

Ремонт будет выполняться горячей асфальтобетонной смесью. Рабочим необходимо провести демонтаж повреждённого покрытия, очистить участок от пыли и грязи, обработать битумной эмульсией, уложить и разравнять участок смесью. Работы должны проводиться с соблюдением строительных норм и правил. Гарантийные обязательства на выполнение работ составляют один год.

Цена контракта составила 4 млн 698 тысяч 395 рублей.

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#Город#Дорога#Госзакупки#Новости Белгорода#Ямочный ремонт#Белгород#Алина Харина
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