Определена компания, которая займётся ямочным ремонтом в Белгороде за 4,7 млн рублей

Ремонт будет выполняться горячей асфальтобетонной смесью. Рабочим необходимо провести демонтаж повреждённого покрытия, очистить участок от пыли и грязи, обработать битумной эмульсией, уложить и разравнять участок смесью. Работы должны проводиться с соблюдением строительных норм и правил. Гарантийные обязательства на выполнение работ составляют один год.