Определена компания, которая займётся ямочным ремонтом в Белгороде за 4,7 млн рублей

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Белгорблагоустройство разместило закупку на проведение ямочного ремонта улично-дорожной сети Белгорода. Исполнителя уже определили, им стало ООО «Автодорстрой-подрядчик».
Сроки выполнения работ — с даты заключения контракта до 1 июня текущего года. Подрядчик должен приступать к работам по заявке заказчика в течение восьми часов после её получения.
Ремонт будет выполняться горячей асфальтобетонной смесью. Рабочим необходимо провести демонтаж повреждённого покрытия, очистить участок от пыли и грязи, обработать битумной эмульсией, уложить и разравнять участок смесью. Работы должны проводиться с соблюдением строительных норм и правил. Гарантийные обязательства на выполнение работ составляют один год.
Цена контракта составила 4 млн 698 тысяч 395 рублей.