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Posted Вчера, 14:15

Published Вчера, 14:15

Modified Вчера, 14:41

Updated Вчера, 14:41

Владимир Зотов рассказал, когда в Белгороде вернутся к проекту «Муромский лес»

Предписание прокуратуры? Зотов рассказал, что происходит в «Муромском лесу» Белгорода

12 февраля 2024, 14:15
Фото: Изображение Midjourney

Владимир Зотов рассказал, когда в Белгороде вернутся к проекту «Муромский лес»

Во время пресс-конференции Владимир Зотов рассказал журналистам, какая судьба ждёт «Муромский лес». Бизнесмен сообщил, что там «непростая ситуация».

Предприниматель и владелец проекта «Муромский лес» Владимир Зотов рассказал, что «осталась определённая территория», где «непростая ситуация».

Приходит нам предписание прокуратуры — оштрафовать, что мы не используем по назначению территорию. Хотя сейчас это сделать невозможно. Мы обязательно вернёмся в Муромский лес, как только будет возможность. Муромский лес кардинально отличается от остальных проектов. Почему? Я всё время хотел, чтобы люди и дети заходили внутрь [мира] животных, с ними общались. А не через решётку.
Владимир Зотов

Таким образом, по словам бизнесмена, к «Муромскому лесу» вернутся тогда, когда «можно будет вернуться». Предприниматель также отметил, что многим проекту помог губернатор Гладков: речь идёт о благоустроенных парковке и территории снаружи.

Напомним, что компания «Муромский лес» занимается деятельностью парков культуры и отдыха, тематических парков. Руководителем организации является Иван Васькин, а бенефициаром — Владимир Зотов. Два года подряд, в 2020 и 2021 гг., компания была убыточной. Получить прибыль организация смогла только в 2022 году.

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