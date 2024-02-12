Предписание прокуратуры? Зотов рассказал, что происходит в «Муромском лесу» Белгорода

Posted Вчера, 14:15
Published Вчера, 14:15
Modified Вчера, 14:41
Updated Вчера, 14:41
Предприниматель и владелец проекта «Муромский лес» Владимир Зотов рассказал, что «осталась определённая территория», где «непростая ситуация».
Приходит нам предписание прокуратуры — оштрафовать, что мы не используем по назначению территорию. Хотя сейчас это сделать невозможно. Мы обязательно вернёмся в Муромский лес, как только будет возможность. Муромский лес кардинально отличается от остальных проектов. Почему? Я всё время хотел, чтобы люди и дети заходили внутрь [мира] животных, с ними общались. А не через решётку.
Владимир Зотов
Таким образом, по словам бизнесмена, к «Муромскому лесу» вернутся тогда, когда «можно будет вернуться». Предприниматель также отметил, что многим проекту помог губернатор Гладков: речь идёт о благоустроенных парковке и территории снаружи.
Напомним, что компания «Муромский лес» занимается деятельностью парков культуры и отдыха, тематических парков. Руководителем организации является Иван Васькин, а бенефициаром — Владимир Зотов. Два года подряд, в 2020 и 2021 гг., компания была убыточной. Получить прибыль организация смогла только в 2022 году.