Предписание прокуратуры? Зотов рассказал, что происходит в «Муромском лесу» Белгорода

Напомним, что компания «Муромский лес» занимается деятельностью парков культуры и отдыха, тематических парков. Руководителем организации является Иван Васькин, а бенефициаром — Владимир Зотов. Два года подряд, в 2020 и 2021 гг., компания была убыточной. Получить прибыль организация смогла только в 2022 году.