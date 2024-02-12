Белгородский экс-чиновник Иван Будлов будет развивать жилищную сферу в РФ

Ранее сообщалось, что Будлов уволился по собственному желанию с связи с переходом на работу в другом регионе. Экс-чиновник пришёл в правительство области в феврале 2021 года и был сначала референтом губернатора по правовым вопросам, а затем — руководителем аппарата администрации губернатора, заменив Алексея Семенихина. До этого Иван Будлов работал в Генпрокуратуре РФ.