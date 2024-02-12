Белгородский экс-чиновник Иван Будлов будет развивать жилищную сферу в РФ

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Стало известно, куда ушёл работать белгородский бывший вице-губернатор Иван Будлов. Теперь он развивает жилищную сферу.
Как пишет издание, Будлов устроился на работу в развивающий жилищную сферу в России финансовый институт ДОМ.РФ. Сообщается, что с ноября 2023 года Будлов является директором подразделения «Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура».
Иван Будлов уволился из белгородского правительства в августе 2023 года. Он занимал должность замгубернатора — руководителя аппарата губернатора. В команде главы региона Вячеслава Гладкова бывший чиновник работал 2,5 года.
Ранее сообщалось, что Будлов уволился по собственному желанию с связи с переходом на работу в другом регионе. Экс-чиновник пришёл в правительство области в феврале 2021 года и был сначала референтом губернатора по правовым вопросам, а затем — руководителем аппарата администрации губернатора, заменив Алексея Семенихина. До этого Иван Будлов работал в Генпрокуратуре РФ.