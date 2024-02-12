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Иван Будлов

Белгородский экс-чиновник Иван Будлов будет развивать жилищную сферу в РФ

12 февраля 2024, 06:59
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Иван Будлов

Бывший зам белгородского губернатора ушёл в работать в ДОМ.РФ

Иван Будлов уволился из регионального правительства летом прошлого года. Теперь стало известно о его новом месте работы. Он устроился в развивающий жилищную сферу в России финансовый институт ДОМ.РФ, сообщает «Фонарь».
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Работа

Стало известно, куда ушёл работать белгородский бывший вице-губернатор Иван Будлов. Теперь он развивает жилищную сферу.

Как пишет издание, Будлов устроился на работу в развивающий жилищную сферу в России финансовый институт ДОМ.РФ. Сообщается, что с ноября 2023 года Будлов является директором подразделения «Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура».

Иван Будлов уволился из белгородского правительства в августе 2023 года. Он занимал должность замгубернатора — руководителя аппарата губернатора. В команде главы региона Вячеслава Гладкова бывший чиновник работал 2,5 года.

Ранее сообщалось, что Будлов уволился по собственному желанию с связи с переходом на работу в другом регионе. Экс-чиновник пришёл в правительство области в феврале 2021 года и был сначала референтом губернатора по правовым вопросам, а затем — руководителем аппарата администрации губернатора, заменив Алексея Семенихина. До этого Иван Будлов работал в Генпрокуратуре РФ.

Замгубернатора Иван Будлов уволился из белгородского правительства
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