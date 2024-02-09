Одного экс-директора признали виновным, второго действующего объявили в розыск

Напомним, что полицейские расследуют уголовное дело о мошенничестве в сфере туристических услуг (часть 4 статья 159 УК РФ). Известно, что подозреваемые заключили договоры на оказание услуг с жителями и получили от них оплату, однако позже так и не выполнили обязательства.