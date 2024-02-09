Одного экс-директора признали виновным, второго действующего объявили в розыск

Posted 9 февраля, 15:30
Published 9 февраля, 15:30
Modified 9 февраля, 15:30
Updated 9 февраля, 15:30
Правоохранители сообщили, что Александра Халаимова объявили в федеральный розыск. При этом он продолжает публиковать анонсы туров на своих страницах в социальных сетях.
Напомним, что полицейские расследуют уголовное дело о мошенничестве в сфере туристических услуг (часть 4 статья 159 УК РФ). Известно, что подозреваемые заключили договоры на оказание услуг с жителями и получили от них оплату, однако позже так и не выполнили обязательства.
На сегодняшний день известно о 190 пострадавших: среди них были не только белгородцы, но и жители других регионов. Правоохранители провели обыск в офисах компании Халаимова, который утверждает, что его подставили. Всего сумма ущерба, нанесённая жителям, превысила 6 млн рублей.
В случае объявления сигнала о ракетной опасности, водители автобуса должны остановить транспорт и выпустить пассажиров, чтобы те проследовали в безопасное место. Так же перевозчики должны будут действовать и в случае обстрела.
Кроме этого, водитель обязан остановить транспорт в крайней правой полосе движения соответствующего направления, открыть все двери и сделать объявление о том, что пассажирам необходимо проследовать в укрытия. Инвалидам, раненым и потерявшим сознание водители автобусов должны в первую очередь помочь спрятаться в безопасное место.
Сразу после отмены ракетной опасности водители автобусов могут продолжить движение. Оплату за проезд с тех же пассажиров водители брать не должны.
Такие дополнения внесли в документ об организации пассажирских перевозок в Белгороде и Белгородском районе. О готовящихся поправках стало известно ещё 8 февраля.
Сегодня стало известно, что бывшего директора Белгорблагоустройства (БГБ) Максима Арабинского признали виновным в превышении должностных полномочий. Ранее он, как заявили правоохранители, из-за личной заинтересованности разместил информацию о проведении электронных аукционов во время закупок товаров для государственных нужд.
Суд назначил Арабинскому штраф в размере 70 тыс. рублей. Гражданский иск от городской администрации в размере 2,4 млн рублей суд оставил без движения.
При этом экс-директор не стал отвечать на вопрос, будет ли обжаловать решение суда.
Напомним, что техническое задание создало благоприятные условия для победы на аукционе определённой компании.