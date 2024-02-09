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Posted 9 февраля, 15:30

Published 9 февраля, 15:30

Modified 9 февраля, 15:30

Updated 9 февраля, 15:30

Суд

Одного экс-директора признали виновным, второго действующего объявили в розыск

9 февраля 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Суд
Сегодня, 9 февраля, стал известен порядок действий водителей автобусов при обстрелах. В то же время Александра Халаимова объявили в федеральный розыск, а Максима Арабинского признали виновным в превышении полномочий.

Турагента объявили в федеральный розыск

Правоохранители сообщили, что Александра Халаимова объявили в федеральный розыск. При этом он продолжает публиковать анонсы туров на своих страницах в социальных сетях.

Напомним, что полицейские расследуют уголовное дело о мошенничестве в сфере туристических услуг (часть 4 статья 159 УК РФ). Известно, что подозреваемые заключили договоры на оказание услуг с жителями и получили от них оплату, однако позже так и не выполнили обязательства.

На сегодняшний день известно о 190 пострадавших: среди них были не только белгородцы, но и жители других регионов. Правоохранители провели обыск в офисах компании Халаимова, который утверждает, что его подставили. Всего сумма ущерба, нанесённая жителям, превысила 6 млн рублей.

Полиция о деле турфирмы Халаимова: основного фигуранта объявили в федеральный розыск
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Что водители автобусов будут делать при обстрелах?

В случае объявления сигнала о ракетной опасности, водители автобуса должны остановить транспорт и выпустить пассажиров, чтобы те проследовали в безопасное место. Так же перевозчики должны будут действовать и в случае обстрела.

Кроме этого, водитель обязан остановить транспорт в крайней правой полосе движения соответствующего направления, открыть все двери и сделать объявление о том, что пассажирам необходимо проследовать в укрытия. Инвалидам, раненым и потерявшим сознание водители автобусов должны в первую очередь помочь спрятаться в безопасное место.

Сразу после отмены ракетной опасности водители автобусов могут продолжить движение. Оплату за проезд с тех же пассажиров водители брать не должны.

Такие дополнения внесли в документ об организации пассажирских перевозок в Белгороде и Белгородском районе. О готовящихся поправках стало известно ещё 8 февраля.

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Ещё один директор оказался виновным в преступлении

Сегодня стало известно, что бывшего директора Белгорблагоустройства (БГБ) Максима Арабинского признали виновным в превышении должностных полномочий. Ранее он, как заявили правоохранители, из-за личной заинтересованности разместил информацию о проведении электронных аукционов во время закупок товаров для государственных нужд.

Суд назначил Арабинскому штраф в размере 70 тыс. рублей. Гражданский иск от городской администрации в размере 2,4 млн рублей суд оставил без движения.

При этом экс-директор не стал отвечать на вопрос, будет ли обжаловать решение суда.

Напомним, что техническое задание создало благоприятные условия для победы на аукционе определённой компании.

Экс-директора Белгорблагоустройства признали виновным в превышении полномочий
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