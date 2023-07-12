Экс-директору «Белгорблагоустройства» грозит срок или штраф за превышение полномочий

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Осенью 2022 года, по версии следствия, бывший гендиректор МБУ «Управление Белгорблагоустройство» администрации Белгорода из-за личной заинтересованности во время закупок товаров для госнужд разместил информацию о проведении электронных аукционов. Однако техзадание ограничивало число участников и создавало условия для победы конкретной коммерческой организации.
Несмотря на предписание УФАС, экс-директор заключил госконтракт с единственным поставщиком на сумму свыше 70 млн рублей и незаконно перечислил аванс из городского бюджета в размере 20 млн рублей. Для того, чтобы исполнить предписание УФАС, мужчина расторг договор, но не сделал возврат авансового платежа, нарушив законодательство.
Чтобы придать своим действиям правомерный вид, белгородец заключил от имени «Белгорблагоустройства» с указанной фирмой 34 прямых контракта на поставку продукции на 20 млн рублей. Однако «фокус» не сработал. Белгородский следком вместе с УФСБ выявил преступление. Обвиняемый свою вину признал и дал детальные показания. Возбуждено уголовное дело по п. п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
Работа по установлению лиц, возможно причастных к совершению преступления, продолжается. Проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств совершенного преступления.
Примечательно, что в прошлом году наш корреспондент подсчитал, что с 2017 года «Белгорблагоустройство» повидало 10 руководителей. Были и такие, кто не продержался в должности и месяца.