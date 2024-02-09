На двух автобусных маршрутах в Белгороде нашли нарушения во время проверки

Posted 9 февраля, 13:34
Published 9 февраля, 13:34
Modified 9 февраля, 13:36
Updated 9 февраля, 13:36
Рейды провели маршрутах автобусов № 33 и № 42 в Белгороде. Специалисты выявили нарушения в части неисполнения условий контракта перевозчиками.
Как сообщается, проверка проводилась на остановках «Оптовый рынок» и «Улица Привольная». Указанная работа направлена на выявление нарушений государственных контрактов, заключённых с перевозчиками. Нарушения в итоге зафиксировали на обоих маршрутах — № 33 «Гринёвка — улица Королёва — бульвар Юности» и № 42 «Улица Чичерина — улица Садовая».
Специалисты составили два протокола досмотра и два акта за несоблюдение условий государственного контракта.
Напомним, в ноябре белгородцы рассказали о проблемах при оплате проезда в общественном транспорте. Сбои объясняли потерей спутниковой связи в связи с текущей обстановкой.