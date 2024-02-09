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Posted 9 февраля, 13:34

Published 9 февраля, 13:34

Modified 9 февраля, 13:36

Updated 9 февраля, 13:36

Рейдовые мероприятия в автобусах

На двух автобусных маршрутах в Белгороде нашли нарушения во время проверки

9 февраля 2024, 13:34
Фото: vk.com/transport031
Рейдовые мероприятия в автобусах

В Белгороде провели рейды в автобусах

В белгородских автобусах продолжают проводить рейды. Специалисты выявили нарушения в части неисполнения условий контрактов перевозчиками на двух маршрутах. Подробности сообщает Организатор пассажирских перевозок Белгородской области.

Рейды провели маршрутах автобусов № 33 и № 42 в Белгороде. Специалисты выявили нарушения в части неисполнения условий контракта перевозчиками.

Как сообщается, проверка проводилась на остановках «Оптовый рынок» и «Улица Привольная». Указанная работа направлена на выявление нарушений государственных контрактов, заключённых с перевозчиками. Нарушения в итоге зафиксировали на обоих маршрутах — № 33 «Гринёвка — улица Королёва — бульвар Юности» и № 42 «Улица Чичерина — улица Садовая».

Специалисты составили два протокола досмотра и два акта за несоблюдение условий государственного контракта.

Напомним, в ноябре белгородцы рассказали о проблемах при оплате проезда в общественном транспорте. Сбои объясняли потерей спутниковой связи в связи с текущей обстановкой.

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#Город#Белгородская область#Рейды#Автобусы#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Организатор пассажирских перевозок
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