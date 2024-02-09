На двух автобусных маршрутах в Белгороде нашли нарушения во время проверки

Как сообщается, проверка проводилась на остановках «Оптовый рынок» и «Улица Привольная». Указанная работа направлена на выявление нарушений государственных контрактов, заключённых с перевозчиками. Нарушения в итоге зафиксировали на обоих маршрутах — № 33 «Гринёвка — улица Королёва — бульвар Юности» и № 42 «Улица Чичерина — улица Садовая».