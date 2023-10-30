Сигнал пропадает: сбои при оплате проезда в белгородских автобусах связаны с СВО

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Система оплаты check in/check out или «вход-выход» предполагает двойное прикладывание карты к валидатору, который вычисляет, какое расстояние проехал пассажир, и списывает соответствующую оплату. Сейчас такая система действует в 41 пригородном маршруте в Белгороде. На её неправильную работу не раз жаловались белгородцы.
В профильном министерстве в ответ на запрос Бел.Ру пояснили, что ошибки, связанные с неправильным определением геолокации и неправильным расчётом итоговой стоимости поездки, происходят «по причине потери спутниковой связи из-за сложившейся оперативной обстановки». И с такими проблемами, отметили в ведомстве, сталкиваются все автобусы, в которых работает система check in/check out.
Напомним, недавно к этой системе подключили 146А маршрут. На данный момент на этой системе работают автобусы: № 101, 101А, 102, 102А, 102Г, 103, 103Н, 104, 106, 111, 111У, 111С, 113, 114, 114Д, 115, 115Б, 116, 117, 117Т, 123, 123А, 125, 126, 127, 129, 130, 133, 134, 139, 147, 154, 172, 202, 223, 223А, 223И, 229, 234, 237 и 238.