Сигнал пропадает: сбои при оплате проезда в белгородских автобусах связаны с СВО

Система оплаты check in/check out или «вход-выход» предполагает двойное прикладывание карты к валидатору, который вычисляет, какое расстояние проехал пассажир, и списывает соответствующую оплату. Сейчас такая система действует в 41 пригородном маршруте в Белгороде. На её неправильную работу не раз жаловались белгородцы.