Безбилетники да спутники: почему барахлит система «вход-выход» в автобусах Белгорода?

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Недавно ещё один автобус в Белгороде подключили к двойной оплате — на входе и выходе теперь нужно прикладывать карту по маршруту №116. Сейчас на 41 маршруте областного центра и пригорода работает такая система оплаты проезда. Мы решили вспомнить, как это всё начиналось и с какими проблемами пришлось столкнуться белгородцам.
А начались преобразования в оплате проезда 2019 году, когда предложили ввести полностью безналичную оплату в общественном транспорте сначала в Белгороде, а потом в пригороде. Сначала планировали ввести оплату при входе, а потом — уже известную нам систему «вход-выход». Последняя должна была стать удобным способом высчитывать оплату за проезд в пригороде. Полностью перейти на безнал планировали уже в 2020 году.
Уже в октябре и ноябре 2019 года в городе начали тестировать новые валидаторы на десяти автобусах по маршрутам №15 и 17. Было два вида валидаторов, но один из них оказался слишком дорогим и власти выбрали тот, что подешевле.
В это же время по всем автобусам белгородцев стали приучать к безналу. Чтобы простимулировать пассажиров воспользоваться картами для оплаты, её сделали дифференцированной: наличная оплата — 25 рублей, безналичная — 20 рублей. Естественно, спрос на оплату безналом увеличился, но начались проблемы с терминалами: оплата не списывалась или списывалась не вовремя/дважды.
Жители Белгорода начали жаловаться также на беспредел, который устраивали водители автобусов в отношении детей, у которых не проходила оплата по карте. Так, одну девочку перевозчик не выпускал из салона транспорта и заставил идти «просить у других пассажиров милостыню», чтобы оплатить проезд.
Что касается валидаторов, то тестировать их планировали до середины 2020 года, но обязательную оплату при входе ввели с 1 марта. На тот момент уже около 70% белгородцев оплачивали по безналу, и выявлялось всё больше проблем с такой системой: хитрости водителей с терминалами, неправильные время, маршрут и сумма. Так как валидаторы были ещё не во всех автобусах и не на всех входах, то с 1 марта начались ещё и беды с очередями в пиковые часы, непонятным, а порой и опасным открытием-закрытием дверей. Власти просили потерпеть до 1 октября, когда валидаторами снабдят все входы в автобусы.
Но не успели белгородцы оклематься после этих нововведений, как с конца августа 2020-го на некоторых автобусах начали тестировать систему с иностранным и непонятным названием check in/check out. Первыми «подопытными» стали маршруты автобуса №111с и троллейбуса №4. Пассажиры были растеряны, не все понимали, как она работает, и боялись, что с баланса карты могут списать «лишнее».
А мы напомним, что система «вход-выход» (так её чаще называют теперь) рассчитывает стоимость проезда в зависимости от километража. Заходя в автобус, пассажир прикладывает банковскую карту к валидатору, выходя — повторяет действие. В зависимости от остановки, на которой выходит человек, валидатор рассчитывает, проехал он только по городу или уехал в пригород на определённое количество километров. Если приложить карту только один раз — спишется полная стоимость до конечной точки маршрута в пригороде.
В конце декабря 2020 года такую систему ввели и на маршруте №127. Постоянные пассажиры долго не могли привыкнуть и возмущались, что с них списывают больше, чем нужно. Но отступать было уже некуда — на новые валидаторы в этом же году потратили более 20 млн рублей.
Позже, в течение 2021–2022 годов систему check in/check out вводили в пригородных автобусах по маршрутам 237, 111у, 103, 238, 111 и др. К концу 2022 года таких маршрутов было 15, а сейчас, как известно, их уже 41.
Сейчас система check-in/check-out работает на следующих маршрутах: № 101, 101А, 102, 102А, 102Г, 103, 103Н, 104, 106, 111, 111У, 111С, 113, 114, 114Д, 115, 115Б, 116, 117, 117Т, 123, 123А, 125, 126, 127, 129, 130, 133, 134, 139, 147, 147А, 154, 172, 202, 223, 223А, 223И, 229, 234, 237 и 238. Только в этом месяце добавились 116, 119 и 147А маршруты.
Мы решили узнать, сколько ещё автобусов и каких планируют подключить к оплате на входе и выходе, и сделали запрос в профильное министерство. Нам сообщили, что в 2024 году к системе check-in/check-out подключат ещё 11 пригородных автобусов по маршрутам: 132, 132А, 132С, 142, 109А, 109К, 109Н, 109С, 109У, 108, 110.
В ведомстве также рассказали, что сейчас безналичной оплатой проезда на общественном транспорте пользуются 88% белгородцев. При этом система двойной оплаты часто работает со сбоями, это в минтрансе объяснили потерей спутниковой связи «из-за сложившейся оперативной обстановки». Всё это выливается в ошибки с определением локации, времени и стоимости проезда.
Чтобы не заморачиваться, некоторые белгородцы выбирают не оплачивать проезд вообще. Таких любителей проехаться «зайцем», по данным ведомства, за 2022 и 2023 год в белгородских автобусах поймали 2369 человек. Рейды систематически проводит контрольный отдел ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области».
Бел.Ру решили напрямую узнать у белгородцев, с какими проблемами при оплате проезда в автобусах по маршрутам с системой check-in/check-out они сталкивались. Проведя опросы среди читателей в соцсетях, мы пришли к выводу, что большинство людей — около 41,6% — просто забывают приложить карту второй раз. А потом им приходит СМС-сообщение с «сюрпризом» в виде списанной полной суммы за маршрут. Вторая по популярности проблема — списывают больше денег, чем нужно — за это проголосовали в среднем 21,5% белгородцев. Ещё около 20% опрошенных вообще не сталкивались с проблемами при оплате по системе «вход-выход».
14,6% белгородцев сталкиваются с неработающими валидаторами и 9% — с неправильным временем/локацией/маршрутом на валидаторе при оплате. Получается, что основная проблема с оплатой проезда — всё же забывчивость пассажиров. Но вторая проблема с неправильным списанием суммы говорит о проблемах с работой валидаторов.
Также к нам обратилась белгородка, которая живёт за городом и часто ездит на разных пригородных автобусах. Кроме проблем с работой терминала она рассказала о медленном переключении остановок на валидаторе:
«Неудобно, что нельзя оплатить чуть заранее и подготовиться к выходу, так как остановка переключается уже перед самой остановкой. Приходится быстро оплачивать и тут же выскакивать из автобуса. Учитывая, что не все смотрят на табло при оплате, то оплату система снимает меньшую, но и статистика по количеству людей на той или иной остановке оказывается неверная».
Непросто бывает и заплатить за короткую поездку в одну-две остановки: валидатор считает прикладывание карты при выходе повторным и не проводит оплату. Если конечная у автобуса в пределах города, то проблем не будет — спишут 20 рублей, а если он выезжает в пригород, то спишется максимальная стоимость поездки.
Так и получается, что система уже не новая, её продолжают вводить на маршрутах, которые выезжают за пределы города, но проблемы остаются те же, что и раньше. Безбилетников в автобусах ловят и наказывают, остаётся надеяться, что плохо работающие валидаторы тоже «поймают» и починят.