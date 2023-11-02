Безбилетники да спутники: почему барахлит система «вход-выход» в автобусах Белгорода?

Что касается валидаторов, то тестировать их планировали до середины 2020 года, но обязательную оплату при входе ввели с 1 марта. На тот момент уже около 70% белгородцев оплачивали по безналу, и выявлялось всё больше проблем с такой системой: хитрости водителей с терминалами, неправильные время, маршрут и сумма. Так как валидаторы были ещё не во всех автобусах и не на всех входах, то с 1 марта начались ещё и беды с очередями в пиковые часы, непонятным, а порой и опасным открытием-закрытием дверей. Власти просили потерпеть до 1 октября, когда валидаторами снабдят все входы в автобусы.