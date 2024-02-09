Новогодние открытки из Белгорода всё-таки отправили 550 получателям

Акция стартовала ещё 29 декабря. В это время горожане могли отправить в любую точку России новогодние открытки. Но в мэрии решили, что неуместно отправлять открытки после трагических событий 30 декабря. Однако отправителей об этом не предупреждали. В итоге после возмущений горожан акцию всё же решили завершить.