Новогодние открытки из Белгорода всё-таки отправили 550 получателям

Posted 9 февраля, 13:55
Published 9 февраля, 13:55
Modified 9 февраля, 13:57
Updated 9 февраля, 13:57
В областном центре подошла к концу акция «Новогодний привет из Белгорода». Около 550 открыток отправлено адресатам.
Акция стартовала ещё 29 декабря. В это время горожане могли отправить в любую точку России новогодние открытки. Но в мэрии решили, что неуместно отправлять открытки после трагических событий 30 декабря. Однако отправителей об этом не предупреждали. В итоге после возмущений горожан акцию всё же решили завершить.
Адресатам отправили около 550 открыток, ответили в городской администрации.
О том, что акцию по отправлению открыток завершат, стало известно на днях. После жалоб белгородцев мэрия пообещала, что отправит открытки в тот же день.
Казус с открытками ранее также прокомментировал мэр Валентин Демидов. Градоначальник отметил, что нужно было проверить, нет ли среди отправителей погибших или пострадавших.