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Posted 9 февраля, 13:55

Published 9 февраля, 13:55

Modified 9 февраля, 13:57

Updated 9 февраля, 13:57

Открытка

Новогодние открытки из Белгорода всё-таки отправили 550 получателям

9 февраля 2024, 13:55
Фото: мэрия Белгорода
Открытка

Акция по отправлению новогодних открыток в Белгороде завершилась

Акция по отправлению открыток стартовала в областном центре ещё 29 декабря, но завершилась только сейчас. За это время отправили около 550 открыток, сообщает «Открытый Белгород».

В областном центре подошла к концу акция «Новогодний привет из Белгорода». Около 550 открыток отправлено адресатам.

Акция стартовала ещё 29 декабря. В это время горожане могли отправить в любую точку России новогодние открытки. Но в мэрии решили, что неуместно отправлять открытки после трагических событий 30 декабря. Однако отправителей об этом не предупреждали. В итоге после возмущений горожан акцию всё же решили завершить.

Адресатам отправили около 550 открыток, ответили в городской администрации.

О том, что акцию по отправлению открыток завершат, стало известно на днях. После жалоб белгородцев мэрия пообещала, что отправит открытки в тот же день.

Казус с открытками ранее также прокомментировал мэр Валентин Демидов. Градоначальник отметил, что нужно было проверить, нет ли среди отправителей погибших или пострадавших.

Что будет с новогодними открытками, подписанными белгородцами накануне 30 декабря?
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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Мэрия#Белгород#Наталья Корявых#Открытки#Праздничные открытки
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