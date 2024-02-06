Нужно было кое-что проверить: в мэрии Белгорода объяснили задержку акции с открытками

Мэр Валентин Демидов прокомментировал казус с акцией «Новогодний привет из Белгорода». По его словам, впервые открытки с видом Белгорода привезли на выставку ВДНХ. Там чиновники увидели, что они пользуются огромной популярностью, и решили повторить эту акцию в самом Белгороде к Новому году. Одной из площадок, где можно было подписать открытки, стал крытый каток в центре, который 30 декабря подвергся обстрелу.