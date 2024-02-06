Нужно было кое-что проверить: в мэрии Белгорода объяснили задержку акции с открытками

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Мэр Валентин Демидов прокомментировал казус с акцией «Новогодний привет из Белгорода». По его словам, впервые открытки с видом Белгорода привезли на выставку ВДНХ. Там чиновники увидели, что они пользуются огромной популярностью, и решили повторить эту акцию в самом Белгороде к Новому году. Одной из площадок, где можно было подписать открытки, стал крытый каток в центре, который 30 декабря подвергся обстрелу.
Организаторы акции решили, что не совсем уместно отправлять открытки после такого страшного удара, который унёс столько жизней. Сейчас мы видим реакцию людей. Хочу заверить, что все открытки мы сохранили и по просьбе горожан отправим их адресатам. Но перед этим мы должны были проверить, нет ли среди отправителей погибших или пострадавших. Уверен, что все понимают важность и ответственность этого момента.
Валентин Демидов
Мэр отметил, что уже сегодня, 6 февраля, организаторы акции передадут открытки в отделения почты, и вскоре их получат все адресаты.
Напомним, что жаловаться на не отправленные близким открытки белгородцы стали в январе. Тогда же они узнали об отмене акции, о чём их никто не предупредил. Позже в мэрии заверили, что все открытки отправят адресатам.