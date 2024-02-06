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Открытки, созданные специально для Белгорода

Нужно было кое-что проверить: в мэрии Белгорода объяснили задержку акции с открытками

6 февраля 2024, 08:14
Фото: мэрия Белгорода
Открытки, созданные специально для Белгорода

В Белгороде завершат акцию по отправлению новогодних открыток

Перед Новым годом белгородцам предлагали подписать открытки и отправить их близким, однако после обстрела 30 декабря акцию отменили. Жители начали возмущаться из-за отмены, поэтому в мэрии приняли решение возобновить акцию. Но для этого нужно было кое-что проверить, сообщил мэр Валентин Демидов.

Мэр Валентин Демидов прокомментировал казус с акцией «Новогодний привет из Белгорода». По его словам, впервые открытки с видом Белгорода привезли на выставку ВДНХ. Там чиновники увидели, что они пользуются огромной популярностью, и решили повторить эту акцию в самом Белгороде к Новому году. Одной из площадок, где можно было подписать открытки, стал крытый каток в центре, который 30 декабря подвергся обстрелу.

Организаторы акции решили, что не совсем уместно отправлять открытки после такого страшного удара, который унёс столько жизней. Сейчас мы видим реакцию людей. Хочу заверить, что все открытки мы сохранили и по просьбе горожан отправим их адресатам. Но перед этим мы должны были проверить, нет ли среди отправителей погибших или пострадавших. Уверен, что все понимают важность и ответственность этого момента.
Валентин Демидов

Мэр отметил, что уже сегодня, 6 февраля, организаторы акции передадут открытки в отделения почты, и вскоре их получат все адресаты.

Напомним, что жаловаться на не отправленные близким открытки белгородцы стали в январе. Тогда же они узнали об отмене акции, о чём их никто не предупредил. Позже в мэрии заверили, что все открытки отправят адресатам.

Что будет с новогодними открытками, подписанными белгородцами накануне 30 декабря?
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