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Published Сегодня, 08:12

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Updated Сегодня, 08:27

Турфирмы Александра Халаимова

Шансов вернуть деньги нет? В Курске встретили полицию в офисе турфирмы Халаимова

20 декабря 2023, 08:12
Фото: 1MI
Турфирмы Александра Халаимова

В Курске опечатали офис белгородской турфирмы Халаимова

Ранее редакция Бел.ру уже писала о том, что скандальная ситуация с турагентствами Александра Халаимова затронула не только Белгородскую область, но и другие регионы России. Жительница Курской области рассказала, как посетила вчера один из офисов в Курске. Неудачно.

Татьяна, жительница Курской области, посетила офис в областном центре с целью заверить печатью договоры с компанией, т. к. ранее этого сделано не было. Также женщина уже упоминала о том, что при оплате в 50% договор турфирма «Инста Тур», услугами которой она воспользовалась, не выдаёт.

Вчера вечером Татьяна попыталась попасть в офис, но добиться цели не смогла, т. к. там «уже работали сотрудники полиции». Как сотрудники объяснили курянке, вернуть деньги у неё вряд ли получится:

«Заявление в полицию написала, но оперуполномоченный сказал, что шансов вернуть деньги за несостоявшуюся поездку мало. Это гражданское делопроизводство. И даже уголовное дело могут не возбудить».

Также женщине рассказали, что объединять данное дело с делами белгородскими не будут. А розыск Александра Халаимова собираются проводить самостоятельно.

Сегодня стало известно, что один из офисов Александра Халаимова в Белгороде опечатала полиция. Вчера ситуацию прокомментировал Вячеслав Гладков. Во время прямого эфира белгородец пожаловался на Александра Халаимова. Губернатор Белгородской области заявил, что полиция разберётся в этом случае и примет соответствующие меры.

Сам Александр Халаимов говорит о том, что его подставили. Он решил объяснить ситуацию через свой аккаунт в Instagram*. В посте он упоминает о том, что компании «Инста Тур» и «Инста Тур Белгород» временно прекратили свою работу на полгода. Он также уверяет, что не занимался мошеннической деятельностью и готов вернуть все деньги своим клиентам, которые обратились за возвратом.

*Запрещена на территории РФ

Офис турфирмы Халаимова опечатала полиция
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