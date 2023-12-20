Шансов вернуть деньги нет? В Курске встретили полицию в офисе турфирмы Халаимова

Сам Александр Халаимов говорит о том, что его подставили. Он решил объяснить ситуацию через свой аккаунт в Instagram*. В посте он упоминает о том, что компании «Инста Тур» и «Инста Тур Белгород» временно прекратили свою работу на полгода. Он также уверяет, что не занимался мошеннической деятельностью и готов вернуть все деньги своим клиентам, которые обратились за возвратом.