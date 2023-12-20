Шансов вернуть деньги нет? В Курске встретили полицию в офисе турфирмы Халаимова

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Татьяна, жительница Курской области, посетила офис в областном центре с целью заверить печатью договоры с компанией, т. к. ранее этого сделано не было. Также женщина уже упоминала о том, что при оплате в 50% договор турфирма «Инста Тур», услугами которой она воспользовалась, не выдаёт.
Вчера вечером Татьяна попыталась попасть в офис, но добиться цели не смогла, т. к. там «уже работали сотрудники полиции». Как сотрудники объяснили курянке, вернуть деньги у неё вряд ли получится:
«Заявление в полицию написала, но оперуполномоченный сказал, что шансов вернуть деньги за несостоявшуюся поездку мало. Это гражданское делопроизводство. И даже уголовное дело могут не возбудить».
Также женщине рассказали, что объединять данное дело с делами белгородскими не будут. А розыск Александра Халаимова собираются проводить самостоятельно.
Сегодня стало известно, что один из офисов Александра Халаимова в Белгороде опечатала полиция. Вчера ситуацию прокомментировал Вячеслав Гладков. Во время прямого эфира белгородец пожаловался на Александра Халаимова. Губернатор Белгородской области заявил, что полиция разберётся в этом случае и примет соответствующие меры.
Сам Александр Халаимов говорит о том, что его подставили. Он решил объяснить ситуацию через свой аккаунт в Instagram*. В посте он упоминает о том, что компании «Инста Тур» и «Инста Тур Белгород» временно прекратили свою работу на полгода. Он также уверяет, что не занимался мошеннической деятельностью и готов вернуть все деньги своим клиентам, которые обратились за возвратом.
*Запрещена на территории РФ