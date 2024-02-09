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Posted 9 февраля, 14:26

Published 9 февраля, 14:26

Modified 9 февраля, 14:28

Updated 9 февраля, 14:28

Суд

Экс-директора Белгорблагоустройства признали виновным в превышении полномочий

9 февраля 2024, 14:26
Фото: Изображение Midjourney
Суд

Бывшему директору БГБ в Белгороде Арабинскому суд назначил штраф

Суд признал бывшего директора Белгорблагоустройства (БГБ) виновным. Ему назначили штраф в размере 70 тыс. рублей. Подробности сообщает «Открытый Белгород».
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Суд

Бывшего директора Белгорблагоустройства Максима Арабинского признали виновным в превышении должностных полномочий.

Суд назначил ему штраф в размере 70 тыс. рублей. Гражданский иск от городской администрации в размере 2,4 млн рублей суд оставил без движения.

По информации издания, Арабинский не стал отвечать на вопрос, будет ли обжаловать решение суда.

Напомним, что Максима Арабинского обвиняли в том, что он из-за личной заинтересованности разместил информацию о проведении электронных аукционов во время закупок товаров для государственных нужд. Речь шла о технической соли. Техническое задание создало благоприятные условия для победы на аукционе определённой компании.

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#Город#Белгородская область#Суд#Новости Белгорода#Белгорблагоустройство#Белгород#Превышение должностных полномочий#Александра Склярова#Максим арабинский#Экс-директор
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