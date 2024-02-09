Экс-директора Белгорблагоустройства признали виновным в превышении полномочий

Posted 9 февраля, 14:26
Published 9 февраля, 14:26
Modified 9 февраля, 14:28
Updated 9 февраля, 14:28
Бывшего директора Белгорблагоустройства Максима Арабинского признали виновным в превышении должностных полномочий.
Суд назначил ему штраф в размере 70 тыс. рублей. Гражданский иск от городской администрации в размере 2,4 млн рублей суд оставил без движения.
По информации издания, Арабинский не стал отвечать на вопрос, будет ли обжаловать решение суда.
Напомним, что Максима Арабинского обвиняли в том, что он из-за личной заинтересованности разместил информацию о проведении электронных аукционов во время закупок товаров для государственных нужд. Речь шла о технической соли. Техническое задание создало благоприятные условия для победы на аукционе определённой компании.