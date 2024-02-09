Экс-директора Белгорблагоустройства признали виновным в превышении полномочий

Напомним, что Максима Арабинского обвиняли в том, что он из-за личной заинтересованности разместил информацию о проведении электронных аукционов во время закупок товаров для государственных нужд. Речь шла о технической соли. Техническое задание создало благоприятные условия для победы на аукционе определённой компании.