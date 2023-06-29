Шебекинцы возвращаются домой, итоги суда с БГБ, ремонт «Родины»: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что шебекинцы продолжают постепенно возвращаться в свои дома и квартиры. В город заехало более 10% от общей численности жителей.
Помимо этого, стало известно, что с понедельника работать будут только два пункта выдачи гуманитарной помощи — в «Космосе» и ЦМИ. Причина сокращения — уменьшение потока желающих получить помощь.
Компания «Дирекция пространственного развития „10“» Анны Гамурак обратилась в арбитражный суд с иском к Белгорблагоустройству. Она просила взыскать 5,4 млн рублей основного долга и 50 тысяч рублей расходов по оплате госпошлины.
28 июня Арбитражный суд Белгородской области в иске полностью отказал. Гамурак с решением суда не согласна и будет подавать апелляцию.
29 июня подрядчик начал ремонтные работы в подземном переходе на пересечении Свято-Троицкого бульвара и проспекта Б. Хмельницкого. Строители заменят напольную плитку, сделают новый потолок, обновят освещение и установят новые торговые модули.
На время работ переход частично перекроют, но пользоваться им можно.