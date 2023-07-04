Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Изображение материала

БГБ потратит 2,8 млн рублей на поставку 432 флагов к праздникам в Белгороде

4 июля 2023, 06:44
Фото: 1MI
Контракт на установку и поставку флагов был заключён с ООО «Фаворит».

19 июня Управление «Белгорблагоустройство» заключило контракт с ООО «Фаворит» на поставку флагов и флаговых композиций для праздников и карнавалов. Цена контракта составила 2 млн 877 тыс. 379 рублей.

Известно, что подрядчик должен поставить городу 432 флага. Они должны быть новые, без дефектов и напечатаны на полиэфирном шёлке. Согласно документам, поставка товара осуществлялась в течение трёх дней с даты заключения контракта.

Напомним, что в городе в субботу и воскресенье с 18:00 до 21:00 белгородцы могут посетить разные площадки для отдыха в рамках фестиваля «Белгородское лето». На маршрутах фестиваля проходят выставки, выступают уличные музыканты, проводят мастер-классы. Фестиваль продлится до конца лета.

Музыканты и Playstation под открытым небом: один день фестиваля «Белгородское лето»
Узнать подробнее
Читайте также:
В Дирекции фестивалей Белгорода сменили временно исполняющего обязанности директораМузыканты и Playstation под открытым небом: один день фестиваля «Белгородское лето»На фестиваль в честь Дня молодёжи в Старом Осколе потратили 5,6 млн рублей
#Алина Харина#Флаги#Контракт#Белгорблагоустройство#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Госзакупки#Белгород
Подпишитесь
Губернатор Белгородской области уволил Константина Полежаева
Сегодня, 05:17
Жителям Шебекино предлагают вернуться в свои дома и квартиры
Сегодня, 04:21
Росприроднадзор не нашёл сброс канализационных стоков на рельеф и в притоки Везёлки
Сегодня, 06:48
Ольга Павлова отказалась комментировать досрочный уход из белгородской облдумы
Сегодня, 07:57
Шесть домов и два авто пострадали в результате обстрелов Белгородской области
Сегодня, 07:44