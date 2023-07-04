БГБ потратит 2,8 млн рублей на поставку 432 флагов к праздникам в Белгороде

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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19 июня Управление «Белгорблагоустройство» заключило контракт с ООО «Фаворит» на поставку флагов и флаговых композиций для праздников и карнавалов. Цена контракта составила 2 млн 877 тыс. 379 рублей.
Известно, что подрядчик должен поставить городу 432 флага. Они должны быть новые, без дефектов и напечатаны на полиэфирном шёлке. Согласно документам, поставка товара осуществлялась в течение трёх дней с даты заключения контракта.
Напомним, что в городе в субботу и воскресенье с 18:00 до 21:00 белгородцы могут посетить разные площадки для отдыха в рамках фестиваля «Белгородское лето». На маршрутах фестиваля проходят выставки, выступают уличные музыканты, проводят мастер-классы. Фестиваль продлится до конца лета.