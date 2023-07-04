БГБ потратит 2,8 млн рублей на поставку 432 флагов к праздникам в Белгороде

Напомним, что в городе в субботу и воскресенье с 18:00 до 21:00 белгородцы могут посетить разные площадки для отдыха в рамках фестиваля «Белгородское лето». На маршрутах фестиваля проходят выставки, выступают уличные музыканты, проводят мастер-классы. Фестиваль продлится до конца лета.