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Белгородец отсудил у БГБ 350 тысяч рублей за травму на не очищенной ото льда дороге

19 июня 2023, 09:57
Фото: 1MI
В феврале 2022 года белгородец упал и повредил ногу из-за гололёда. Дорога находится на обслуживании Белгорблагоустройства. В день падения молодого человека сотрудники БГБ не почистили участок. Подробности рассказали в прокуратуре Белгорода.

В прошлом году житель Белгорода на дороге в переулке Пушкина поскользнулся и упал. У него диагностировали вывих правой стопы, закрытый оскольчатый перелом правой малоберцовой кости со смещением отломков. Белгородцу сделали несколько операций и наложили гипс.

Лечение пострадавший проходит до сих пор. Из-за ношения гипса молодой человек не мог свободно передвигаться и вести привычный образ жизни.

Белгородец обратился в суд с иском к Белгорблагоустройству и просил взыскать 500 тыс. рублей компенсации морального вреда. Дорога в переулке Пушкина находится на обслуживании БГБ. В день падения молодого человека участок не убрали и не обработали от гололёда.

Прокурор, участвовавший в деле, изучил материалы и дал заключение о взыскании с ответчика в пользу белгородца компенсации морального вреда. В итоге Свердловский районный суд в пользу потерпевшего взыскал 350 тыс. рублей. Решение вступило в законную силу.

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#Алина Харина#Суды#Гололёд#Травма#Белгороблагоустройство#Общество#Белгород#Новости Белгорода#Город
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