Белгородец отсудил у БГБ 350 тысяч рублей за травму на не очищенной ото льда дороге

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
В прошлом году житель Белгорода на дороге в переулке Пушкина поскользнулся и упал. У него диагностировали вывих правой стопы, закрытый оскольчатый перелом правой малоберцовой кости со смещением отломков. Белгородцу сделали несколько операций и наложили гипс.
Лечение пострадавший проходит до сих пор. Из-за ношения гипса молодой человек не мог свободно передвигаться и вести привычный образ жизни.
Белгородец обратился в суд с иском к Белгорблагоустройству и просил взыскать 500 тыс. рублей компенсации морального вреда. Дорога в переулке Пушкина находится на обслуживании БГБ. В день падения молодого человека участок не убрали и не обработали от гололёда.
Прокурор, участвовавший в деле, изучил материалы и дал заключение о взыскании с ответчика в пользу белгородца компенсации морального вреда. В итоге Свердловский районный суд в пользу потерпевшего взыскал 350 тыс. рублей. Решение вступило в законную силу.