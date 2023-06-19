Белгородец отсудил у БГБ 350 тысяч рублей за травму на не очищенной ото льда дороге

Белгородец обратился в суд с иском к Белгорблагоустройству и просил взыскать 500 тыс. рублей компенсации морального вреда. Дорога в переулке Пушкина находится на обслуживании БГБ. В день падения молодого человека участок не убрали и не обработали от гололёда.