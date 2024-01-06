Белгород продолжает справляться с трагедией: итоги субботы

Однако за жителей города волнуются не только в Воронеже, но и в Сербии. В Белграде появился мурал в память погибших при обстреле Белгорода. А до этого сербы почтили память белгородцев плакатом с надписью «Белгород, мы с тобой». Его развернули во время баскетбольного матча между «Црвена Звезда» и «Партизан».