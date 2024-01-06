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Повреждённое в результате обстрела «сердце»

Белгород продолжает справляться с трагедией: итоги субботы

6 января 2024, 15:30
Фото: Фонарь
Повреждённое в результате обстрела «сердце»
В областном центре до сих пор вспоминают о трагедии, произошедшей 30 декабря. Власти Воронежской области готовы оказать соседям помощь, в Сербии поддерживают белгородцев. Ещё названы имена практически всех погибших при атаке на город. Дополнительные подробности об обстреле — в итогах дня.

Белгород до сих пор не оправился от трагедии, произошедшей 30 декабря. Тогда снаряды ВСУ попали в центр города. Погибло 25 человек.

Имена погибших

Уже называны имена 24 из 25 погибших. Среди них — семьи, дети, студент, тренер, сотрудник Следкома, пенсионеры. Что касается пострадавших, то шестерых уже выписали из больниц. Пока в белгородских и московских медицинских учреждениях находятся 69 человек.

Один неизвестный: названы имена 24 из 25 погибших при обстреле Белгорода 30 декабря
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Работа торговых центров

Тем временем крупные торговые центры города возобновили свою работу. 6 января открылись «РИО», «Сити Молл Белгородский» и «Мега Гринн». Как добавили в городской администрации, с предпринимателями проработали вопросы обеспечения безопасности посетителей. Новые решения по работе ТЦ власти будут принимать исходя из оперативной обстановки.

До этого торговые центры не работали 3, 4 и 5 января. Временно закрылись также белгородская филармония, драмтеатр, зоопарк и ряд других организаций.

Крупные торговые центры Белгорода возобновили работу
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Поддержка белгородцев

В соседней Воронежской области после случившейся трагедии белгородцев решили поддержать. Губернатор региона Александр Гусев заявил, что воронежские ПВР готовы принять у себя жителей Белгорода. Пока туда приехали несколько семей. При необходимости в пунктах временного размещения подготовят ещё больше мест.

Однако за жителей города волнуются не только в Воронеже, но и в Сербии. В Белграде появился мурал в память погибших при обстреле Белгорода. А до этого сербы почтили память белгородцев плакатом с надписью «Белгород, мы с тобой». Его развернули во время баскетбольного матча между «Црвена Звезда» и «Партизан».

Кроме того, семьям пострадавших окажут помощь в рамках проекта «Гостевая реабилитация». Фонд из Калининграда будет отвечать за проживание, питание, экскурсионные программы, программы реабилитации, а БРОО «Святое Белогорье против детского рака» должна оплатить проезд. Первая поездка для четырёх семей запланирована на 14 января.

В столице Сербии установили мурал в память погибших при обстреле Белгорода
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Истории белгородцев

Жители города до сих пор делятся подробностями того, с чем они столкнулись 30 декабря. Артисты драмтеатра им. Щепкина рассказали, что в день происшествия в учреждении проводился спектакль для детей. Сотрудникам театра вместе со зрителями пришлось спуститься в цокольное помещение. Из здания после затишья людей выпускали небольшими группами.

Свои истории рассказывают и белгородские врачи. Хирурги, по их словам, спрашивали порядок действий у военных врачей. В первый день к ним в больницу поступили 23 пострадавших горожанина. Детский хирург Дмитрий Багрянцев рассказал, что в день трагедии у него был выходной, но он решил помогать коллегам.

Добавим, что в областном центре планируют увековечить память погибших 30 декабря жителей. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что в какой форме это сделают, необходимо решать вместе.

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