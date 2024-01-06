«Все штанишки были в крови»: фельдшер рассказал о спасении юного белгородца

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Министерство здравоохранения Белгородской области продолжает рассказывать о врачах, которые помогали раненным при обстреле 30 декабря жителям. Так, детский хирург Дмитрий Багрянцев рассказал, что в день трагедии у него был выходной, однако он принял решение отправиться на работу и помочь находившимся на работе коллегам.
На тот момент не было никакой информации о масштабе трагедии, о количестве жертв. В больнице я сразу приступил к помощи пострадавшим: помогал в сортировке больных, выполнял первичную хирургическую обработку ран, удалял осколки. Об эмоциях на тот момент не приходилось думать.
Дмитрий Багрянцев
Помощь больным также оказывали и сотрудники бригад скорой помощи. О произошедшем рассказал фельдшер Владимир Максимов: по его словам, на Центральную подстанцию скорой помощи бабушка и сёстры самостоятельно привезли раненого мальчика.
Все его штанишки были в крови. У него была огромная рана в области ягодиц и нижний части спины. Шокировало то, что вся его одежда, включая пуховик, была пропитана кровью. Ребёнок был без сознания, бледный.
Владимир Максимов
Фельдшеры оказали всю необходимую помощь пострадавшему мальчику и передали его в детскую областную больницу.
О произошедшем в момент обстрела 30 декабря также рассказали сотрудники поисково-спасательного отряда управления ГОЧС Белгорода. В этот день Иван Куртов и Вячеслав Голубцов дежурили на Соборной площади у главной новогодней ёлки. После произошедшего взрыва мужчины сразу начали уводить жителей в укрытия и оказывать помощь раненым.
Спасатели пробыли на службе примерно до 21:00. Всё это время белгородцев постепенно вывозили из укрытий. «Пока все люди на нашем участке не разъехались по своим домам, мы не покинули свой пост. Убедившись, что никакой угрозы нет, мы поехали дальше», — делятся мужчины.