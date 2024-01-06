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Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Врачи и спасатели продолжают делиться моментами обстрела Белгорода 30 декабря

«Все штанишки были в крови»: фельдшер рассказал о спасении юного белгородца

6 января 2024, 14:24
Фото: 1MI

Врачи и спасатели продолжают делиться моментами обстрела Белгорода 30 декабря

Детский хирург, фельдшер скорой помощи и спасатели рассказали, как им пришлось помогать пострадавшим жителям при обстреле Белгорода 30 декабря. Некоторые жители привозили раненых прямо в Центральную подстанцию скорой помощи.

Министерство здравоохранения Белгородской области продолжает рассказывать о врачах, которые помогали раненным при обстреле 30 декабря жителям. Так, детский хирург Дмитрий Багрянцев рассказал, что в день трагедии у него был выходной, однако он принял решение отправиться на работу и помочь находившимся на работе коллегам.

На тот момент не было никакой информации о масштабе трагедии, о количестве жертв. В больнице я сразу приступил к помощи пострадавшим: помогал в сортировке больных, выполнял первичную хирургическую обработку ран, удалял осколки. Об эмоциях на тот момент не приходилось думать.
Дмитрий Багрянцев
Детский хирург Дмитрий Багрянцев
Видео: минздрав Белгородской области

Помощь больным также оказывали и сотрудники бригад скорой помощи. О произошедшем рассказал фельдшер Владимир Максимов: по его словам, на Центральную подстанцию скорой помощи бабушка и сёстры самостоятельно привезли раненого мальчика.

Все его штанишки были в крови. У него была огромная рана в области ягодиц и нижний части спины. Шокировало то, что вся его одежда, включая пуховик, была пропитана кровью. Ребёнок был без сознания, бледный.
Владимир Максимов

Фельдшеры оказали всю необходимую помощь пострадавшему мальчику и передали его в детскую областную больницу.

Фельдшер Владимир Максимов
Видео: минздрав Белгородской области

О произошедшем в момент обстрела 30 декабря также рассказали сотрудники поисково-спасательного отряда управления ГОЧС Белгорода. В этот день Иван Куртов и Вячеслав Голубцов дежурили на Соборной площади у главной новогодней ёлки. После произошедшего взрыва мужчины сразу начали уводить жителей в укрытия и оказывать помощь раненым.

Спасатели пробыли на службе примерно до 21:00. Всё это время белгородцев постепенно вывозили из укрытий. «Пока все люди на нашем участке не разъехались по своим домам, мы не покинули свой пост. Убедившись, что никакой угрозы нет, мы поехали дальше», — делятся мужчины.

Спасатели Иван Куртов и Вячеслав Голубцов
Видео: «Белгород-медиа»
«Мы учились у военных»: белгородские врачи рассказали о помощи раненным при обстреле
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