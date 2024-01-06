«Все штанишки были в крови»: фельдшер рассказал о спасении юного белгородца

Спасатели пробыли на службе примерно до 21:00. Всё это время белгородцев постепенно вывозили из укрытий. «Пока все люди на нашем участке не разъехались по своим домам, мы не покинули свой пост. Убедившись, что никакой угрозы нет, мы поехали дальше», — делятся мужчины.