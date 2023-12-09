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Дед Мороз

Трезвый рыбак, переход власти к Деду Морозу и женский взвод: итоги дня в Белобласти

9 декабря 2023, 15:50
Фото: Midjourney
Дед Мороз
Сфера услуг в Белгороде не перестаёт удивлять, пока власть в городе переходит в руки волшебника, а в регионе создают женский эвакуационный взвод.

Желание обогатиться, забавы ради или шутка?

Пока Белгородская область готовится к встрече Нового года и разбирается со снежными последствиями непогоды, отдельные люди в регионе пытаются выстроить свой бизнес. В городе появился трезвый рыбак — человек, готовый везти компании на рыбалку, удить вместо них и даже готовить улов. Необычно? Ещё бы! Подробнее — в нашем материале.

Услуга для лентяев или юмористов? Трезвый рыбак ловит рыбу вместо белгородцев
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Смена власти

Власть в Белгороде через неделю сменится. И пока вы не успели подумать ничего лишнего, сообщаем: она перейдёт в руки Деда Мороза. Таким необычным способом губернатор сообщил о подготовке региона, и в частности областного центра, к новогодним праздникам. Чего ожидать — в публикации Бел.Ру.

Граница может спать спокойно?

Женщины в регионе в очередной раз доказывают, что слабый пол — это не они. Слабый пол — это гнилые доски.

В Белгородской области создали женский эвакуационный взвод. И некоторые его участники уже успели отличиться. В хорошем смысле. Как и за что белгородки получили награды, чем занимается взвод и кто может в него вступить, узнаете из материала на нашем сайте.

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#Общество#Белгородская область#Дед мороз#Услуги#Итоги#Татьяна Алексютина#Женщины#Рыбак#Власть#Итоги дня#Взвод
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