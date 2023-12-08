Деды Морозы на самокатах и пальма с шарами: Белгород украсят к праздникам по-новому

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Горожан ждут тематические объекты на пляже «Берега». Новогоднее настроение создадут световые деревья, украшенная к празднику пальма и барная стойка в гавайском стиле, а также сцена и горка для тюбинга.
На Соборной площади, помимо 30-метровой ёлки, установят ярморочные домики, арки в виде снежинок, горку и световые фигуры. В основном центр Белгорода будет украшен так же, как и в прошлом году, кроме новых световых качелей.
На городских улицах появятся новые арт-объекты. Гирлянды повесят в центре города, на набережной Везёлки в районе «Конпрока» и недалеко от пляжа «Берега».
Улицу 50-летия Белгородской области украсят световой аркой с домиками и елями, шишками, арт-композицией «Портал», арт-объектом с птицами. На Свято-Троицком бульваре разместят световые шары, свечи, письмо и трёх Дедов Морозов на самокатах.
Новогодние ёлки установят не только на центральных площадях, но и у кинотеатров и городских управ, в общественных пространствах и скверах.
Планируется, что 14 декабря установленная ёлка будет готова к открытию.