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Published Сегодня, 14:40

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

Концепция новогоднего оформления Белгорода

Деды Морозы на самокатах и пальма с шарами: Белгород украсят к праздникам по-новому

8 декабря 2023, 14:40
Фото: Telegram-канал "Белгород №1"
Концепция новогоднего оформления Белгорода

В новогоднее оформление Белгорода добавят новые детали

Коммунальщики приступили к активной подготовке Белгорода к Новому году. Мэр Валентин Демидов сообщил, что наряду со старыми отремонтированными украшениями появится небольшое количество новых. Подробности новогоднего оформления рассказали в городской администрации.

Горожан ждут тематические объекты на пляже «Берега». Новогоднее настроение создадут световые деревья, украшенная к празднику пальма и барная стойка в гавайском стиле, а также сцена и горка для тюбинга.

На Соборной площади, помимо 30-метровой ёлки, установят ярморочные домики, арки в виде снежинок, горку и световые фигуры. В основном центр Белгорода будет украшен так же, как и в прошлом году, кроме новых световых качелей.

На городских улицах появятся новые арт-объекты. Гирлянды повесят в центре города, на набережной Везёлки в районе «Конпрока» и недалеко от пляжа «Берега».

Улицу 50-летия Белгородской области украсят световой аркой с домиками и елями, шишками, арт-композицией «Портал», арт-объектом с птицами. На Свято-Троицком бульваре разместят световые шары, свечи, письмо и трёх Дедов Морозов на самокатах.

Новогодние ёлки установят не только на центральных площадях, но и у кинотеатров и городских управ, в общественных пространствах и скверах.

Планируется, что 14 декабря установленная ёлка будет готова к открытию.

Концепция новогоднего оформления БелгородаКонцепция новогоднего оформления Белгорода
Концепция новогоднего оформления БелгородаКонцепция новогоднего оформления Белгорода
Концепция новогоднего оформления БелгородаКонцепция новогоднего оформления Белгорода
Концепция новогоднего оформления БелгородаКонцепция новогоднего оформления Белгорода
Концепция новогоднего оформления БелгородаКонцепция новогоднего оформления Белгорода
Концепция новогоднего оформления БелгородаКонцепция новогоднего оформления Белгорода
Концепция новогоднего оформления БелгородаКонцепция новогоднего оформления Белгорода
Концепция новогоднего оформления БелгородаКонцепция новогоднего оформления Белгорода
Концепция новогоднего оформления БелгородаКонцепция новогоднего оформления Белгорода
Концепция новогоднего оформления Белгорода
Фото: Telegram-канал "Белгород №1"
В новый год с новой ёлкой: где в Белгородской области решили обновить ель к празднику
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#Белгородская область#Новый год#Новости Белгорода#Белгород#Новогоднее украшение#Валентин Демидов#Александра Склярова
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