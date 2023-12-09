Услуга для лентяев или юмористов? Трезвый рыбак ловит рыбу вместо белгородцев

Автор предлагает не только трезвого водителя, который доставит рыбаков до берега, но и гастрономические удовольствия. Вместо заказчика он может выловить рыбу, пожарить её на месте, приготовить «вкусную еду в казане». И все это от 2 000 рублей в день.