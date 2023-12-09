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рыбаки

Услуга для лентяев или юмористов? Трезвый рыбак ловит рыбу вместо белгородцев

9 декабря 2023, 06:31
Фото: fusionbrain.ai
рыбаки

В Белгороде нашли необычного трезвого рыбака

Шутит автор объявления или нет — неизвестно. Но если услуга станет популярной, жён белгородских рыбаков-любителей это едва ли порадует.

Услугой «трезвый водитель» уже никого не удивишь. В Белгороде появилась новая, более экзотическая — трезвый рыбак. Необычное предложение опубликовали на сайте объявлений 1 декабря.

Автор предлагает не только трезвого водителя, который доставит рыбаков до берега, но и гастрономические удовольствия. Вместо заказчика он может выловить рыбу, пожарить её на месте, приготовить «вкусную еду в казане». И все это от 2 000 рублей в день.

Но есть нюансы: заказать услуги чудо-рыбака на пару часиков не удастся. Минимальное время заказа — 24 часа. Зато опыт, как утверждает автор, у него 10 лет и более. Ещё и вас может научить рыбу ловить.

Фото: Авито

Один вопрос: чем же тогда будут заниматься рыбаки, оставившие дома свои семьи и вырвавшиеся в выходной на рыбалку, пока специально обученный человек вместо них рыбу ловит? Страшно представить, равно как и реакцию их жён на такого поставщика услуг.

Остаётся надеяться, что это предложение рассчитано на рыболовов с чувством юмора. Или новичков.

Чего-чего, а необычных объявлений в Белгороде хватает. Недавно мы писали о «Мастере Духовных и Энергетических Практик», которая обещает за скромную сумму, стартующую от 500 рублей, улучшить здоровье, помочь найти гармонию, исполнить мечты и омолодиться.

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