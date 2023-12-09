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женщина-военный

Не допустить хаоса при ЧС: зачем Белгородской области женский эвакуационный взвод

9 декабря 2023, 09:57
Фото: fusionbrain.ai
женщина-военный

Женский эвакуационный взвод самообороны появился в Белгородской области

Цель создания эвакуационного взвода — не допустить хаоса и беспорядков среди гражданского населения в случае ЧС, уточнило правительство региона. Женщины дежурят в госпиталях, изучают тактическую медицину, строевую и огневую подготовку, правила действий при эвакуации, как пользоваться оружием.

В состав шебекинского батальона самообороны «Бастион-1» входит женский эвакуационный взвод. Его задача — предотвратить хаос и беспорядки среди гражданского населения в случае ЧС. Изначально в составе взвода было 25 человек, но позже пятерых профессиональных медиков перевели в отдельный медицинский взвод.

Девушки в составе взвода не только изучают тактическую медицину, но и огневую, строевую подготовку, учат правила и процедуры при экстренной эвакуации, принципы оказания первой помощи и психологической поддержки как военнослужащим, так и мирным жителям. Бойцов обучают пользоваться связью и оружием.

Участницы взвода каждый день дежурят в госпиталях, помогают в перевозке людей в безопасные места. Они же принимали участие в эвакуации людей из Шебекинского интерната для престарелых и инвалидов во время обстрелов в города.

Нескольких бойцов уже отметили на региональном уровне: одна девушка получила губернаторскую награду «За доблесть в рядах Белгородской самообороны», две — благодарственные письма от руководства УМВД РФ, ещё шестерых отметили благодарностями главы администрации Шебекинского округа.

Любой желающий, достигший 18-летия, может вступить в батальон самообороны «Бастион-1», который обслуживает Шебекинский горокруг и Корочанский район.

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#Общество#Белгородская область#Эвакуация#Татьяна Алексютина#Чс#Самооборона#СВО#Женский взвод#Бастион-1
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