Не допустить хаоса при ЧС: зачем Белгородской области женский эвакуационный взвод

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
В состав шебекинского батальона самообороны «Бастион-1» входит женский эвакуационный взвод. Его задача — предотвратить хаос и беспорядки среди гражданского населения в случае ЧС. Изначально в составе взвода было 25 человек, но позже пятерых профессиональных медиков перевели в отдельный медицинский взвод.
Девушки в составе взвода не только изучают тактическую медицину, но и огневую, строевую подготовку, учат правила и процедуры при экстренной эвакуации, принципы оказания первой помощи и психологической поддержки как военнослужащим, так и мирным жителям. Бойцов обучают пользоваться связью и оружием.
Участницы взвода каждый день дежурят в госпиталях, помогают в перевозке людей в безопасные места. Они же принимали участие в эвакуации людей из Шебекинского интерната для престарелых и инвалидов во время обстрелов в города.
Нескольких бойцов уже отметили на региональном уровне: одна девушка получила губернаторскую награду «За доблесть в рядах Белгородской самообороны», две — благодарственные письма от руководства УМВД РФ, ещё шестерых отметили благодарностями главы администрации Шебекинского округа.
Любой желающий, достигший 18-летия, может вступить в батальон самообороны «Бастион-1», который обслуживает Шебекинский горокруг и Корочанский район.